柯文哲「軟性封城」是什麼？　北市：暫時不會禁止餐廳內用

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

面對全台26日新增6295例本土確診，其中台北市有1302例，台北市長柯文哲直言，預估5月7日台北市單日確診數會破萬，必要時會「軟性封城」，引發外界質疑什麼是「軟性封城」，以及是否再比照2021年5月禁止餐廳內用。對此，台北市發言人陳智菡表示，目前暫無禁止餐廳內用的考量。

針對柯文哲講「軟性封城」，台北市政府發言人陳智菡傍晚受訪時表示，今（26）日下午防疫記者會前會議時，根據最新全台數據與台北市近2天公費篩檢站陽性率，以及推估未來確診數做討論。

陳智菡提及，柯文哲認為若按照數字持續攀升，卻沒有採取進一步公衛手段的話，此數字恐怕會飆升太快，導致醫療量能無法負荷，所以才拋出有需要就得「軟性封城」的方法，但具體作為得視此週狀況做觀察。

至於「軟性封城」是否會禁止餐廳內用？陳智菡回應，目前暫無此考量。

▲台北市政府發言人陳智菡（左）、台北市長柯文哲（右）。（資料圖／記者李毓康攝）

台北市政府26日下午召開防疫記者會，柯文哲指出，他最近一直在詢問中央，全台可以接受單日新增多少確診數？而這個問題也同樣得問台北市政府，倘若未來每天確診數達5000例，恐讓每天PCR都出現困難，所以未來必須要思考，如果確診案例不斷增加，也許最差的情況是按照其他國家模式，疫情嚴重就不疫調、不匡列，只能處理重症病患。

柯文哲提及，台北市的防疫政策無法自己決定，因為台北市、新北市、基隆市與桃園市為首都生活圈，各縣市的方法都要接近或差不多，但大家必須討論「當案例到達多少數字時，防疫戰略要做更改？」並先將醫療量能控制住，不能有「有醫院無床可用」的情況。

柯文哲強調，「必要的話，還是會軟性封城，要降低整個活動。」不過自己也發現老百姓「滿樂天」的，很多餐廳都客滿，不過隨著疫情的變化，他們也會每天跟市民公告策略，而這未來一週將會是關鍵期。

媒體追問，軟性封城下是否會得餐廳內用做限制？柯文哲並未正面回應，僅說如果發現醫療量能有問題時會踩剎車，不能讓病人在外面有症狀卻無法送醫，因此得由國家實施公權力擋住疫情擴大。