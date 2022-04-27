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俄羅斯今起斷供天然氣！　第一槍打中歐盟2國

▲▼俄方對波蘭、保加利亞實施亞馬爾-歐洲天然氣管線（Yamal pipeline）的天然氣全面斷供。（圖／翻攝推特「@enn_nafnlaus」 

▲俄方對波蘭、保加利亞實施亞馬爾-歐洲天然氣管線的天然氣全面斷供。（圖／翻攝推特「@enn_nafnlaus」

記者張靖榕／綜合外電報導

俄烏戰爭爆發讓俄國和西方國家的緊張關係急遽升級，波蘭國營天然氣公司「PGNiG」26日發布聲明，俄國能源巨頭「俄羅斯天然氣工業股份公司」（Gazprom）已通知波蘭，俄方將會「完全停止」透過亞馬爾-歐洲天然氣管線供應給波蘭的天然氣，當地時間27日生效。此外，該公司也已通知保加利亞相同的斷供決定。

CNN報導，PGNiG在聲明中指出，俄羅斯天然氣工業股份公司在亞馬爾-歐洲天然氣管線上對波蘭完全斷供天然氣的決定，將於合約日期4月27日生效，該公司也同樣通知保加利亞斷供決定；消息獲得波、保兩國官員證實。消息一出，美國天然氣期貨價格應聲上漲近3％。

俄羅斯國營媒體塔斯社（TASS）26日報導，俄羅斯天然氣工業股份公司發言人庫普利雅諾夫（Sergey Kupriyanov）並未證實斷供的消息，但他強調波蘭應用盧布付款購買俄國天然氣，但波蘭拒不妥協。

俄羅斯對烏克蘭發動入侵，引起西方多國相繼制裁，此前俄羅斯將這些國家列入「不友善國家」名單，要求4月1日起必須以盧布支付天然氣費用，此舉是為穩定盧布匯率，抵銷西方國家的制裁力道。

波蘭和保加利亞官員皆證實，俄羅斯天然氣工業股份公司於27日開始全面斷供兩國天然氣。若斷供對象擴大，將會對嚴重依賴俄羅斯天然氣的歐洲造成重大衝擊，不只讓現在已經飆漲的天然氣價格衝天，更將導致配給問題，其中極為仰賴俄國天然氣的德國受到影響會更嚴重；相反地，蘇聯解體後靠石油和天然氣賺錢的俄羅斯，也會有相當程度的自損。

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