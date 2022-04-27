老婆鼓勵性侵烏克蘭女「戴好保險套」　27歲俄兵落網

▲俄羅斯人妻鼓勵軍人老公性侵烏克蘭女性，夫妻檔身分遭起底。（圖／翻攝自VK／Ольга Быковская）



記者崔子柔／綜合報導

烏克蘭國家安全局（SBU）12日公布一段攔截音檔，內容為一名俄羅斯人妻告訴身在前線作戰的老公，如果有戴套就讓他性侵烏克蘭女子，引發各界撻伐，如今傳出該名俄兵羅曼（Roman Bykovsky）在烏東伊久姆（Izyum）地區遭烏軍逮捕。

根據《自由電台》（RFE/RL）報導， SBU公布的30秒音檔中，奧爾嘉（Olga Bykovskaya）說「所以你去那裡，性侵那些烏克蘭女性，這些事都不要讓我知道，明白嗎」，羅曼反問，「所以只要不告訴你，我就可以去性侵？真的可以嗎」，妻子笑著說，「可以，我允許你，只是記得要戴保險套。」

▲▼羅曼傳出已遭烏軍逮捕。（圖／翻攝自VK／Ольга Быковская）







最新消息傳出，羅曼在烏東哈爾科夫伊久姆地區作戰時遭烏軍逮捕，烏克蘭總統辦公室主任顧問阿雷斯托維奇 （Aleksey Arestovich）也在廣播中證實此事，但目前俄方尚未證實此消息。

奧爾嘉和羅曼皆27歲，兩人育有一名4歲兒子，住在俄羅斯奧廖爾州（Oryol），音檔曝光後，兩人皆否認是自己的聲音，奧爾嘉過去常在社群上曬出夫妻倆的甜蜜合照，因此事件受訪後，卻突然將帳號刪除。負責電訪夫妻檔的記者則說，兩人的聲音和流出的錄音檔中吻合。