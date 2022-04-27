2年未入境影響選舉、健保權益？　內政部反對修《戶籍法》

▲內政部次長陳宗彥答詢。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

受疫情影響，許多海外國人不便返國，超過2年未入境，遭依法遷出戶籍，被質疑恐影響選舉投票、健保等權益。立法院內政委員會27日審查《戶籍法》部分條文修正草案，內政部次長陳宗彥在答詢時直言，「沒有任何理由需要動到修法這件事」，現行作法讓戶籍制度穩定、安定，並說明戶籍遷出國外仍有正副總統選舉權，地方公職人員選舉則基於「在地居民參與政治」，自應在地設籍一段時間，才能選賢與能。

國民黨立委謝衣鳳、萬美玲、葉毓蘭、魯明哲、溫玉霞、馬文君、陳超明、洪孟楷、鄭麗文、翁重鈞、民進黨立委賴瑞隆、趙天麟、羅致政、無黨籍立委趙正宇、台灣民眾黨團分別提出《戶籍法》部分條文修正草案，主張應新增「因天災、事變，致無法入境或入境顯有困難，或入境有致生命、身體健康受有重大損害之虞者」，不適用出境2年就遷出戶籍登記的規定。

不過，陳宗彥今天上午在內政委員會表示，遷徙登記應依事實認定，就算被遷出戶籍，仍有中華民國國籍，返國後只要持我國護照或入國證明文件就可辦理遷入登記，何況例外排除適用遷出國外的認定標準不一，修法恐嚴重影響戶籍制度的安定性，例如「遇天災不可抗力等原因」態樣不盡相同，是不確定的法律概念，將有認定標準不一的爭議。

陳宗彥指出，防疫措施從未限制國人入境返台，且雖然戶籍被遷出國外，只要持我國護照或入國證明文件，回國後即可由本人、戶長或委託第三人辦理遷入登記。

陳宗彥強調，為了保障境外國人權益，各機關提出針對健保及國保資格、國民年金及勞保老年給付、所得稅、地價稅等寬緩措施，另依照《總統副總統選舉罷免法》相關規定，戶籍遷出國外的國人仍然有選舉權，至於地方公職人員選舉，核心為「在地居民參與政治」，自應在地設籍一段時間，了解地方事務，始能選賢與能。

此外，民進黨立委王美惠質詢時表示，從2020年疫情開始，我國戶籍遷出國外的人數就逐年增長，2021年更高達18萬3,369人，今年截至2月也累積有5萬4867人，但是我國政府邊境管制政策，不像澳洲、越南等國有限制國人入境，海外國人仍可在疫情趨緩後再行歸國；陳宗彥說明，目前暫時放寬國人返國年限限制，雖然我國有邊境防疫管制措施，但對國人隨時進出台灣並無任何限制。