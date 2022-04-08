台灣人咧？3月又「生不如死」　人口只剩2326萬餘人

▲ 台灣人口3月份仍是死亡數多於出生數。（圖／《東森新媒體ETtoday》資料照）

記者皮心瑀／台北報導

內政部8日公布今年3月份戶口統計資料，其中，人口數為2326萬8991人，與上年同月比較減少25萬6632人，平均每天減少703.1人；出生數則為1萬2788人，死亡數為1萬8239人，台灣人口再次面臨「生不如死」的狀況。

內政部指出，台灣人口與上月比較減少5萬0785人。就縣市別言，與上年同月比較，人口增加率最高者為連江縣2.81%，其次為新竹縣0.69%，再其次為澎湖縣0.29%；至於臺北市反而減少3.72%，其次為南投縣減少1.36%，再其次為基隆市減少1.35%。

從性別來看，男性人口數為1152萬3301人，較上月減少2萬7490人；女性人口數為1174萬5690人，較上月減少2萬3295人；性別比例為98.11，也就是每一百個女性相對有98.11個男性。

出生數方面，3月出生數為1萬2788人，平均約每3.5分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為6.46‰，雖較上月增加3171人或32.97%，但仍低於死亡數1萬8239人。

至於遷出遷入數，淨遷入人口數最多為連江縣46人；淨遷出人口數最多為臺北市1萬3647人，其次為新北市8757人，再其次為高雄市5457人。