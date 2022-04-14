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擴大租金補貼7月上路　內政部：房客申請不需取得房東同意

房地產,青年社會住宅,租賃,簽約交屋,租屋,公共住宅,社會照護福利,弱勢者住宅需求。（圖／李毓康記者攝）

記者陳家祥／台北報導

內政部14日表示，行政院擴大辦理50萬戶租金補貼，房客申請補貼無需取得房東同意，且房客申請通過後，房東同時取的公益出租人資格，無須另外申請。內政部強調，此政策不僅落實弱勢居住照顧，同時也具備有效促成租屋市場健全化與透明化的功效，更是讓房東與房客和協雙贏的好政策。

行政院日前通過擴大租金補貼專案，加碼補助租金補貼，放寬申請資格，納入頂樓加蓋租屋族等，受惠戶數提升為50萬戶，且針對青年、新婚、育兒家庭與經濟弱勢另有加碼補助，補貼金額總規模也由新台幣57億元提高至300億元。租金補貼家馬的政策，預計7月起發放。

內政部14日透過新聞稿指出，過往有關租金補貼看得到吃不到的說法，以及房東限制房客申請租補的問題，實為6年以前遺留下來的陰影。

近年來，政府持續擴大租金補貼，先從6萬戶倍增至12萬戶，另推動社會住宅包租代管，引導民間超過3.6萬戶租屋行為納入政府服務體系，合計近16萬戶租賃契約，約占租屋市場總量18%的房東，在符合住宅法公益出租人的條件下，享有所得稅每戶每月1.5萬免稅。以及房屋稅與地價稅比照自用住宅優惠稅率，不僅讓租賃雙方和協雙贏，也讓政府對市場資訊掌握與健全租屋市場工作邁出一大步。

內政部另指出，曾於109年針對包租代管房東與房客進行問卷調查，房東表示支持政策的比例高達98.3%，房客也有95.6%的支持度，且既有12萬戶租金補貼戶中，雖曾零星接獲房東為難狀況，但110年內政部將全數申請案件主動再申請一年補貼時，並無任何房客表示不妥或反對，顯示在既有公益出租人制度下，租賃雙方即使偶有不熟悉政策方案的誤解，但在釐清瞭解後，均樂意參與接受政策的服務及納管。

內政部補充說明，房客申請租金補貼無需取得房東同意，且房客申請通過後，房東同時取的公益出租人資格，房東無須另外申請。因此，內政部鼓勵所有房東應積極提醒房客申請租金補貼，保障自己應得的權益，也提醒房東在5月申報所得稅時，記得勾選公益出租人。

內政部強調，111年7月將推出的50萬戶租屋補貼專案，除了擴大受協助的租屋家戶與提高補貼金額外，更可掌握超過6成的租屋契約資訊，屆時租屋市場的透明化與健全化會更加完整，後續配套政策落實與資訊分析揭露也更為充足，過往遺留的租屋黑市等問題，也將在擴大租金補貼的陽光下逐漸化解。

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