逢甲大學「福星校區宿舍」爆發傳播鏈！　學生停止到校上課

▲逢甲大學傳出宿舍傳播鏈。（圖／逢甲大學臉書）

記者葉國吏／綜合報導

疫情持續升溫，台中逢甲大學傳出宿舍傳播鏈！校長李秉乾發聲明向全體師生說明，指出福星宿舍區出現疫情傳播鏈，為避免持續擴散，26日起福星校區學生停止到校上課、實施「安心就學」線上教學；其他學舍的住宿生也可以申請遠距線上教學。以下聲明全文：

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▲逢甲大學校長發聲明。（圖／地方中心翻攝）

全體教職同仁、同學及家長，大家好！

近期國內再度面臨新一波新冠疫情的嚴峻挑戰，本校依據教育部「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19疫情暫停實體課程實施標準」及相關防疫規定，隨時滾動調整校內的防疫應變措施，確保師生在校的健康安全。校已成立防疫專責小組，由本人擔任防疫長，邱副校及黃副校長分別主責「安心就學」及「安全管理」兩中心，負責線上與混成教學模式及校園環境安全等統籌指揮。確保師生的健康、安全及教學品質。

近日本土確診案例持續增加，校內也出現師生確診或密切接觸個案，學校已經啟動相關應變措施。師生進入校區均分級管控以確保校園安全，校課程目前以實體授課或混成授課為原則,因應疫情變化隨時調整為全班線上教學，並確保各類教學模式均能讓學生享有與實體授課相同成效與資源的教學品質，以維持教育正常運作最大目標。

另由於福星宿舍區出現疫情傳播鏈，為避免持續大,本校依據教育部防疫指引(111/4/25)相關規定，福星校區男、女生宿舍的大學部學生自4/26起均實施安心就學,其他學舍住宿生，有意願自主進行在宿舍或返家安心就學者，亦可個別申請請參酌福星校區營運管理中心重要告-針對COVID-19確診者或居家隔離者之相關處措施)。

目前因疫苗覆蓋率提升，診多數輕症及症狀為主，但我們仍需謹慎因應，共同達成「症求清零、輕症可控管、正常過生活」的目標。本校動員所有單位合作分工，學務處衛保組及生輔組日以繼夜辦理疫調作業，教務處及院系所積極協助相關師生啟動安心就學，福星校區營運管理中心努力護住宿生的居住健康，總務處24小時執行校園管理和清消工作，秘書處掌握並布最新防疫政策讓師生得以盡掌握應變做法。

全校教職員工均戮力不懈，積極支援校園防疫運作，希望讓師生在有秩序地防疫規範中，以維持教育正常運作為最大目標。在此也感謝所有共同支援防疫任務的師生同仁們。

最後，也請大家不用太恐慌，鼓勵大家打疫苗、戴好口罩、勤手，做好自我健康管理，保護自己和家人的健康。唯有大家配合政策、互相合作體諒，能在疫情持續提升之際，維持大學教育的正常運作，不降低學生的受教品質，相信我們很快就能夠回復正常的學習及生活。敬祝

平安健康

逢甲大學校長

李秉乾 敬上

2022.04.26