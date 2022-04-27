三劑令害1.6萬團取消、旅宿退訂4成！觀光局再祭「國旅補助」

▲觀光局將辦理國旅補助。（圖／台東縣政府提供）

記者李宜秦／台北報導

指揮中心下令4月22日起「接種完整三劑疫苗」才可參加旅行團，由於新規定上路時間極快，導致旅遊業者損失慘重，退團率高達50％，今年5月造成約1.63萬團次取消，觀光旅館及一般旅館平均退訂也有3成之多，民宿則更高約4成。交通部觀光局表示，將把國旅券剩餘經費用於補助旅行業辦理團體旅遊。

根據旅行公會回報，約有5成旅客因此退團退費，依照今年每月國內團體旅遊約出團3.26 萬團次(不含進香團)，以目前退團率50％計算，此次三劑參團規範推估在5月造成約1.63萬團次取消

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有關近期疫情升溫亦影響旅宿業訂房情形，觀光旅館及一般旅館平均退訂約有 3成，惟於都會區及風景區有所差異，部分風景區因原本訂房率較高，致退訂情形亦較為嚴重；至於民宿部分，因房間數少，以散客為主，部分旅客亦憂心疫情升溫而有主動退房情形，平均退訂約4成。

觀光遊樂業部分，目前學生團體受到地方政府限制幾乎已全數取消或延期，一般團體則約有9成衰退， 加上散客下降數量，整體營業情形預估將衰退5至6成。

觀光局表示，為振興國內旅遊，將盤點國旅券及獎勵旅行業推廣特色團體旅遊補助方案相關結餘款項，評估可用於補助旅行業辦理團體旅遊。