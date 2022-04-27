「軟性封城」醫曝無法出門必買它　20樣防疫物資勝過溫度計

記者黃翊婷／綜合報導

全台26日新增6295例確診，台北市長柯文哲認為，若什麼都不做，預計5月18日單日確診將達到50萬例，因此可能會在確診破萬例時就祭出「軟性封城」。腎臟科醫師江守山分析新冠肺炎發生以來的維生素D人體試驗，發現維生素D能有意義降低住院日數與插管率；而在先前發布的貼文中，他也曾呼籲民眾快買20樣防疫物資，勝過搶購溫度計，其中就包含B群跟維生素C，如果不能出門的話，維生素D也一定要有。

▲台北市長柯文哲預估台北市單日確診可能飆破50萬例，未來不排除會實施軟性封城。（資料照／記者林敬旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

江守山26日在臉書PO文並以「疫情狂飆之下的自救之道」為題，表示目前很受歡迎的新冠肺炎用藥清冠一號僅發表過一篇人體研究，31人中有12人服用，由於不是隨機研究，也不是雙盲，再加上病例數太少，可信度有限，但如果這樣的結果被認定是有效的，「那維生素D簡直是神藥。」

江守山指出，分析新冠肺炎以來的維生素D人體試驗，有4項隨機對照試驗和9項觀察性研究，維生素D組878例、對照組2529例，結果發現維生素D能有意義降低住院日數與插管率。

▲江守山認為，B群、維生素C和維生素D都是疫情期間可以事先準備起來的保健品。（資料照／記者周宸亘攝）

此外，江守山在4月20日就曾發文提醒民眾提早做準備，若疫情出現變化導致大家無法出門，可以根據自身狀況，預先且適量備好以下20樣防疫物資，包含米、麵條、可久放的菜（例如冷凍蔬菜）、雞蛋、肉類、罐頭、番薯、衛生紙、水，「B群跟C一定要有，不然就可能產生壞血病，然後如果不能出門的話，維生素D也一定要有」，此外還有個人常吃的益生菌、魚油、鋅、蜂膠，糖、鹽、苦茶油等也可以準備一些。

有網友在留言區詢問食用蜂膠的效用，江守山回答，蜂膠可提升抗體量以及廣泛對抗各種冠狀病毒。還有人說可以準備綠豆、黃豆來發豆芽，江守山也表示同意，「好主意，發芽豆也可以產生維生素C。」