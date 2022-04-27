「軟性封城」醫曝無法出門必買它　20樣防疫物資勝過溫度計

記者黃翊婷／綜合報導
全台26日新增6295例確診，台北市長柯文哲認為，若什麼都不做，預計5月18日單日確診將達到50萬例，因此可能會在確診破萬例時就祭出「軟性封城」。腎臟科醫師江守山分析新冠肺炎發生以來的維生素D人體試驗，發現維生素D能有意義降低住院日數與插管率；而在先前發布的貼文中，他也曾呼籲民眾快買20樣防疫物資，勝過搶購溫度計，其中就包含B群跟維生素C，如果不能出門的話，維生素D也一定要有。
▲台北市長柯文哲預估台北市單日確診可能飆破50萬例，未來不排除會實施軟性封城。（資料照／記者林敬旻攝）
江守山26日在臉書PO文並以「疫情狂飆之下的自救之道」為題，表示目前很受歡迎的新冠肺炎用藥清冠一號僅發表過一篇人體研究，31人中有12人服用，由於不是隨機研究，也不是雙盲，再加上病例數太少，可信度有限，但如果這樣的結果被認定是有效的，「那維生素D簡直是神藥。」
江守山指出，分析新冠肺炎以來的維生素D人體試驗，有4項隨機對照試驗和9項觀察性研究，維生素D組878例、對照組2529例，結果發現維生素D能有意義降低住院日數與插管率。
▲江守山認為，B群、維生素C和維生素D都是疫情期間可以事先準備起來的保健品。（資料照／記者周宸亘攝）
此外，江守山在4月20日就曾發文提醒民眾提早做準備，若疫情出現變化導致大家無法出門，可以根據自身狀況，預先且適量備好以下20樣防疫物資，包含米、麵條、可久放的菜（例如冷凍蔬菜）、雞蛋、肉類、罐頭、番薯、衛生紙、水，「B群跟C一定要有，不然就可能產生壞血病，然後如果不能出門的話，維生素D也一定要有」，此外還有個人常吃的益生菌、魚油、鋅、蜂膠，糖、鹽、苦茶油等也可以準備一些。
有網友在留言區詢問食用蜂膠的效用，江守山回答，蜂膠可提升抗體量以及廣泛對抗各種冠狀病毒。還有人說可以準備綠豆、黃豆來發豆芽，江守山也表示同意，「好主意，發芽豆也可以產生維生素C。」
該做一些準備，不能坐以待斃 當初相信各國政府說不需要買生活物資的人到最後怎麼下場可以看一下上海 買一個血氧偵測器，溫度計倒是不重要因為不管你發高燒不發高燒都不影響病的嚴重度。米跟麵條總是需要的我不喜歡吃泡麵因為我嘴巴會破。當然準備一點可以放...由江守山醫師發佈於 2022年4月20日 星期三
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