醫師示範「兒童緊急送醫」症狀　脖子凹陷又大力喘是關鍵

記者趙蔡州／綜合報導

年幼的孩子不會說話，就算已經學會說話，表達能力也不如青少年，身體發生狀況時，家長一般比較難發現。耳鼻喉科醫生陳佑誠日前拍影片示範，一旦發現孩子的呼吸時「脖子凹陷」，代表孩子正在大力喘氣，可能有呼吸困難的情況，要趕緊帶孩子就醫。

▲醫師示範「孩童送醫徵兆」，脖子凹陷大力喘應急診。（圖／翻攝自耳鼻喉Dr陳佑誠-有趣實用的醫療知識TikTok）

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耳鼻喉科醫生陳佑誠21日在TikTok上傳影片，表示小孩子不會說話，染疫後就算身體不適，家長也比較難發現，接著他點出「若發現孩子呼吸時，脖子出現凹陷情況」，代表孩子正在大力呼吸，甚至是呼吸喘不過來，家長務必提高警覺或馬上帶孩子送醫檢查。

他也拿出指揮中心日前公布的，兒童確診病例居家照護警訊表徵及緊急送醫條件，其中緊急送醫條件第3項就寫著，「兒童若呼吸困難或有『胸凹』現象」，即可叫119送醫或由同住親人就醫，其他「胸凹現象」就是他影片中示範的情況，提醒家長注意。

▼指揮中心公布，兒童確診病例居家照護警訊表徵與緊急送醫條件。（圖／中央疫情指揮中心）

中央疫情指揮中心公布「兒童確診病例居家照護警訊表徵及緊急送醫條件」如下：

一、若兒童出現以下症狀須視訊診療，必要時得安排外出就醫（警訊表徵／就醫警訊）：

（一）發燒超過48小時，或高燒超過39度合併發冷／冒冷汗

（二）退燒後持續活動力不佳

（三）退燒後持續呼吸急促／喘或胸悶胸痛

（四）持續性的嘔吐、頭痛或腹痛

（五）超過12小時未進食或未解尿。

二、若兒童出現以下症狀，請撥119或緊急時由同住親友送醫（119送醫／緊急自行就醫條件）：

（一）抽搐

（二）意識不佳

（三）呼吸困難或有胸凹現象

（四）唇色發白或發紫

（五）血氧飽和度低於94%（如家中有血氧機）

（六）肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗。

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