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學生本土單日+885！總數首破6千人確診　21縣市1256所園校停課

▲桃園市今天有4名學生採檢後確診，教育局13日宣布包括平興國小等4所學校停課10天，圖為環保局人員在仁和國中校園外進行清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲今天本土生新增885例確診，圖為之前桃園環保局人員進行清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情持續升溫，校園學生確診個案也是連環爆，根據教育部今天（27日）傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，校園共暴增888例確診，其中3例為境外生，其餘885例為本土學生，再度刷新單日確診新高紀錄，而且連續2天新增超過800例，本土生累計確診總數也超過6400人；另因疫情關係，全台共有21縣市、1256所園校停課，較昨天增加46所園校。

根據教育部統計，截至今天為止，本土校園確診數從昨天5516例，今天來到6401例，新增885例，再度刷新單日確診新高紀錄，885例當中，包括大專校院新增228例、高中104例、國中89例、小學322例、幼兒園142例；境外生部分，今天新增3例，2例為境外大專校院學生，1例為境外國中生，也讓確診總數來到714例。

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▲▼今天本土生新增885例確診，再創單日新高紀錄。（圖／教育部提供）

▲今天本土生新增885例確診，再創單日新高紀錄。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台共有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣、金門縣、連江縣等21縣市、1256所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天新增46所。

教部部表示，若進一部細分，今天共有301所園校採「全校」暫停實體課程，包括幼兒園114所、國小85校、國中 36校、高級中等學校63校、大專校院3校；還有955所園校採「部分班級」暫停實體課程，包括幼兒園249所、國小 365校、國中150校、高級中等學校 118校、大專校院73校。

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