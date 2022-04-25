雲林男陳屍車內一個月　施工才被發現「白骨外露」蒼蠅飛竄長蛆

▲北港鎮文仁路旁一輛自小客車25日傍晚發現有男子陳屍車中多時。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港鎮文仁路文化中心附近25日傍晚因台電公司規劃施工，進行街道清空作業，結果發現路邊一輛自小客車上有男子倒臥前座，無論如何拍窗呼叫都無反應，因此報警處理。警方到場發現，男子已死亡多時，車中有蛆與蒼蠅，且部分白骨外露，初步研判可能是急病致死，將交由檢方相驗釐清。

據了解，近日台電公司規劃於北港鎮公園路與文仁路口進行管線維修，台電工程人員25日傍晚18時許在公園路施工路段進行清空作業，發現一輛自小客車停在路邊，而且駕駛座還有一名男子，整個人往副駕駛座方向趴臥。當時工程人員隔著車窗呼叫未獲回應，隨即報警處理。

警方獲報到場後，設法將車門打開，不料一陣惡臭撲鼻，仔細一看，男子身上已有些部位生蛆並露出白骨，除了駕駛座椅下有蛹殼外，車內還有蒼蠅飛竄，初步研判已死亡1個月以上。警方調查，死者為居住土庫鎮的50多歲陳姓男子。

附近居民則表示，該車在文仁路上停了1個月以上，因為車上男子成趴臥姿式，從車輛側邊或正面很難發現有人在車內，所以到現在才曝光。死者家屬表示，死者自今年2月底離家後即失去聯絡，沒想到竟會陳屍在車內，對於死因沒有意見，靜待檢察官進一步釐清。

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