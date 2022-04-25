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社會 社會焦點 保障人權

雲林男陳屍車內一個月　施工才被發現「白骨外露」蒼蠅飛竄長蛆

▲雲林北港鎮文仁路旁一輛自小客車今傍晚遭人發現駕駛陳屍車中多時。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港鎮文仁路旁一輛自小客車25日傍晚發現有男子陳屍車中多時。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港鎮文仁路文化中心附近25日傍晚因台電公司規劃施工，進行街道清空作業，結果發現路邊一輛自小客車上有男子倒臥前座，無論如何拍窗呼叫都無反應，因此報警處理。警方到場發現，男子已死亡多時，車中有蛆與蒼蠅，且部分白骨外露，初步研判可能是急病致死，將交由檢方相驗釐清。

據了解，近日台電公司規劃於北港鎮公園路與文仁路口進行管線維修，台電工程人員25日傍晚18時許在公園路施工路段進行清空作業，發現一輛自小客車停在路邊，而且駕駛座還有一名男子，整個人往副駕駛座方向趴臥。當時工程人員隔著車窗呼叫未獲回應，隨即報警處理。

警方獲報到場後，設法將車門打開，不料一陣惡臭撲鼻，仔細一看，男子身上已有些部位生蛆並露出白骨，除了駕駛座椅下有蛹殼外，車內還有蒼蠅飛竄，初步研判已死亡1個月以上。警方調查，死者為居住土庫鎮的50多歲陳姓男子。

附近居民則表示，該車在文仁路上停了1個月以上，因為車上男子成趴臥姿式，從車輛側邊或正面很難發現有人在車內，所以到現在才曝光。死者家屬表示，死者自今年2月底離家後即失去聯絡，沒想到竟會陳屍在車內，對於死因沒有意見，靜待檢察官進一步釐清。

►聽Podcast #我在案發現場


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