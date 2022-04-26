快訊／柯文哲宣布：1、2、3、5、7類人員可「以篩代隔」免居隔

記者陳家祥／台北報導

隨著防疫進入新的階段，中央疫情指揮中心也宣布縮短隔離天數到「3+4」。對此，台北市長柯文哲說，居家隔離3天對某些單位還是不行，因此北市要推動新規定，1、2、3、5、7類公費接種疫苗的人員，「這些人員如果打滿3劑疫苗，前3天不用居隔，但每天出門前要快篩，確定你是OK的」確診就當作確診者處理」。

柯文哲說，隨著確診人數上升，所以我也可以了解說為什麼新北要是半，居隔人數太多根本做不下去，居隔人數上升，一個確診者要框10個的話根本爆表，現在開始會出現人都解除居隔了但還沒收到居隔通知書，因為從圖形看起來很明顯，居隔人數幾個月從百人跳到2萬人，系統會出問題

柯文哲表示，昨天中央晚上公布居隔，隔天就要跟進執行，「有困難，但緊急狀態下我們也不想抱怨」，中央公布的居家隔離，這大概稱不了幾天，前3天還是要隔離，後面才是用快篩代替隔離。

但柯文哲說，命令下很容易，快篩劑怎麼送到被隔離的人手中？還要確定會做、做得準確、還要回報，執行上有困難。

柯文哲還提到，居隔3天對某些單位還是不行，如醫療、防疫單位。所謂防疫要擴大處理，第一類醫院、診所有關的，大家了解；第二類，政府人員；第三類，防疫旅館、防疫計程車人員，旅館如果因為工作人員確診要開始隔離，不可能，社福系統好比安養院，一個照服員確診全部人居隔也不可能。

柯文哲指出，1、2、3、5、7類公費接種疫苗的人員，要適用北市新法令，「這些人員如果打滿3劑疫苗，前3天不用居隔，但每天出門前要快篩，確定你是OK的」確診就當作確診者處理」。

柯文哲說，如果不這樣做，醫院、安養院、防疫旅館會暫停，也許會有漏網之魚，但不能因為漏網之魚讓系統垮掉，1、2、3、5、7類有上班必要的，可以用快篩代替隔離。