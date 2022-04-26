　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／柯文哲宣布：1、2、3、5、7類人員可「以篩代隔」免居隔

記者陳家祥／台北報導

隨著防疫進入新的階段，中央疫情指揮中心也宣布縮短隔離天數到「3+4」。對此，台北市長柯文哲說，居家隔離3天對某些單位還是不行，因此北市要推動新規定，1、2、3、5、7類公費接種疫苗的人員，「這些人員如果打滿3劑疫苗，前3天不用居隔，但每天出門前要快篩，確定你是OK的」確診就當作確診者處理」。

▲▼台北市0426最新疫情狀況。（圖／台北市政府提供）

柯文哲說，隨著確診人數上升，所以我也可以了解說為什麼新北要是半，居隔人數太多根本做不下去，居隔人數上升，一個確診者要框10個的話根本爆表，現在開始會出現人都解除居隔了但還沒收到居隔通知書，因為從圖形看起來很明顯，居隔人數幾個月從百人跳到2萬人，系統會出問題

柯文哲表示，昨天中央晚上公布居隔，隔天就要跟進執行，「有困難，但緊急狀態下我們也不想抱怨」，中央公布的居家隔離，這大概稱不了幾天，前3天還是要隔離，後面才是用快篩代替隔離。

但柯文哲說，命令下很容易，快篩劑怎麼送到被隔離的人手中？還要確定會做、做得準確、還要回報，執行上有困難。

柯文哲還提到，居隔3天對某些單位還是不行，如醫療、防疫單位。所謂防疫要擴大處理，第一類醫院、診所有關的，大家了解；第二類，政府人員；第三類，防疫旅館、防疫計程車人員，旅館如果因為工作人員確診要開始隔離，不可能，社福系統好比安養院，一個照服員確診全部人居隔也不可能。

柯文哲指出，1、2、3、5、7類公費接種疫苗的人員，要適用北市新法令，「這些人員如果打滿3劑疫苗，前3天不用居隔，但每天出門前要快篩，確定你是OK的」確診就當作確診者處理」。

柯文哲說，如果不這樣做，醫院、安養院、防疫旅館會暫停，也許會有漏網之魚，但不能因為漏網之魚讓系統垮掉，1、2、3、5、7類有上班必要的，可以用快篩代替隔離。

▲▼台北市0426最新疫情狀況。（圖／台北市政府提供）

▲▼台北市0426最新疫情狀況。（圖／台北市政府提供）

►住花蓮「兩人一泊一食才2599元」！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
恐怖幼兒園！4歲童被壓地上打　屁股整片瘀血
快訊／北市停課新規定！　師生確診該班停課7天
快訊／估這天確診破萬　柯文哲：必要時將「軟性封城」
快訊／柯文哲宣布：5類人可「以篩代隔」免居隔
快訊／老舊大樓限期設管委會　違者「每戶最高罰20萬」
4／30起「紅黃線臨停」不能檢舉了！新制46項可舉報項目出爐
快訊／北市8區確診破百！　這一區156例最高
LIVE／預言「北市5月每天10萬確診」　柯文哲最新說明
5歲女童虐到重殘！保母夫妻「簡訊互傳凌虐成果」　玩膩還想新招
快篩陰可出門！　侯友宜：7天不是趴趴走，有必要再篩
快訊／本土+6295「新北飆破2000例」　還有2縣市破千
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

兒童疫苗即將開打！北市48%學童願接種莫德納　下周五開始施打

快訊／北市停課新規定　師生確診該班停課7天

快訊／柯文哲估5月7日「北市單日確診破萬」　必要時「軟性封城」

居隔政策放寬到3+4！　柯文哲坦言「執行困難」：大概也撐不了幾天

快訊／柯文哲宣布：1、2、3、5、7類人員可「以篩代隔」免居隔

北市8區確診數破百　7篩檢站陽性率「1天內上升2％」達7.4％

半個月前就下訂！新北自購130.5萬劑快篩　侯友宜：目前還可以應付

快訊／陳時中稱「居隔轉型」風險高　新北衛生局：跟3+4一樣

3+4上路、後4天快篩陰可出門！　侯友宜：7天不是趴趴走，有必要再篩

快訊／新北公布「居隔轉型」計畫　連續7天快篩陰可出門工作

許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

汽車違規卡分隔島狂燒胎　翁看不下去...指揮秒脫困

李聖經《流星》出包把他變「太監」　金永大暴怒...脫褲子證明！

高雄嬤闖紅燈左邊當沒車　大車司機傻眼開罵：XX小

醫師手把手教無痛快篩　同步鼻腔內畫面更清晰

陽明山1歲童口吐白沫　警車仰德大道飆速開道

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

兒童疫苗即將開打！北市48%學童願接種莫德納　下周五開始施打

快訊／北市停課新規定　師生確診該班停課7天

快訊／柯文哲估5月7日「北市單日確診破萬」　必要時「軟性封城」

居隔政策放寬到3+4！　柯文哲坦言「執行困難」：大概也撐不了幾天

快訊／柯文哲宣布：1、2、3、5、7類人員可「以篩代隔」免居隔

北市8區確診數破百　7篩檢站陽性率「1天內上升2％」達7.4％

半個月前就下訂！新北自購130.5萬劑快篩　侯友宜：目前還可以應付

快訊／陳時中稱「居隔轉型」風險高　新北衛生局：跟3+4一樣

3+4上路、後4天快篩陰可出門！　侯友宜：7天不是趴趴走，有必要再篩

快訊／新北公布「居隔轉型」計畫　連續7天快篩陰可出門工作

7-11買到「隱藏版口味」泡麵！　店員認：不常進貨

物價漲、波動起、台股挫！法人：「價值型選股」穩軍心

宜蘭+126！晶園喜宴還在燒...今天又+7　收容所累積250人染疫

電競女神宣布五月迎生涯大事…粉絲狂猜本人笑回：還好爸媽沒看到

花蓮+220！花防部2軍人確診　新增2市場淪陷

公園餵鴿挨罰2400　女辯「民以食為天禽獸也一樣」提告吞敗

雞蛋花種6年0動靜！「黑色麻糬」蓋住盆栽竟開花　網友笑揭原因

UVL／中正隊史首闖公開一級4強　高師大「溝通」取勝連2年晉級

機組員還是要隔離5天！工會將號召700人「包圍指揮中心靜坐抗議」

兒童疫苗即將開打！北市48%學童願接種莫德納　下周五開始施打

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

政治熱門新聞

新北「居隔轉型試辦草案」　今送衛福部

快訊／3+4上路　侯友宜：新北居隔轉型是彈性應變

蔣萬安最新民調　藍營鐵票倉竟然告急

ET民調／陳時中選不了？　59%台北市民不贊成卸下指揮官選市長

快訊／柯文哲估5月7日「北市單日確診破萬」　必要時「軟性封城」

快訊／新北「居隔轉型」內容曝　快篩陰性就不用隔離

快訊／柯文哲宣布：1、2、3、5、7類人員可「以篩代隔」免居隔

蔣萬安選北市碰壁！　大咖不挺原因曝光

居隔「3+4」實施　蔡英文說話了

快訊／新北公布「居隔轉型」計畫　連續7天快篩陰可出門工作

北市8區確診破百　陽性率達7.4％

LIVE／2076例！新北「快篩陰免隔」方案被打槍　侯友宜最新說明

李婉鈺一張照片引起粉絲驚叫「懷孕了！」　本人解答「小腹隆起」真相

快訊／北市停課新規定　師生確診該班停課7天

更多熱門

相關新聞

宜蘭+126！晶園又+7　收容所累積250人染疫

宜蘭+126！晶園又+7　收容所累積250人染疫

宜蘭疫情延燒＋126！學生新增11確診者，受影響學校共64校；另南澳鄉再增13人確診，其中5人是晶園喜宴案的衍生案、1人與金岳喜宴有關；而晶園喜宴傳播鏈增加7人，魚販群聚案部分則再新增3人；其餘確診者均是零星個案。

兒童疫苗即將開打！北市48%學童願接種莫德納　下周五開始施打

兒童疫苗即將開打！北市48%學童願接種莫德納　下周五開始施打

快訊／北市停課新規定　師生確診該班停課7天

快訊／北市停課新規定　師生確診該班停課7天

快訊／柯文哲估5月7日「北市單日確診破萬」　必要時「軟性封城」

快訊／柯文哲估5月7日「北市單日確診破萬」　必要時「軟性封城」

居隔政策放寬到3+4！　柯文哲坦言「執行困難」：大概也撐不了幾天

居隔政策放寬到3+4！　柯文哲坦言「執行困難」：大概也撐不了幾天

關鍵字：

柯文哲柯P台北市新冠疫情台灣防疫新冠肺炎疫苗

讀者迴響

熱門新聞

80萬YouTuber成員過世享年32歲！死前交代「喪禮遺願」網震驚

情侶檔YouTuber宣布分手！　「消息藏半年」認了出軌

創辦人墜33層樓深谷身亡　桂冠出版社宣布永久解散

富邦業務崩潰急哭！她「怒揭離譜內幕」

拍寫真更衣畫面全遭錄！脫比基尼竟看到鏡頭

「確診賠2萬」防疫保單提前喊停！　收件到今下午5:30

李榮浩被爆「劈腿女歌手」離婚楊丞琳！　火大親發文回應了

快訊／今「本土狂飆6295例」續創新高！另增44例境外

具俊曄讓大S神奇回春　互動羞炸

小S踢爆「綜藝大哥性騷擾」！

男警偷情女上司另築愛巢　拋家棄子還告元配

表兄妹結婚13年生3子女！　竟是「親兄妹爸媽」撮合

全台變天轉涼！梅雨季首道鋒面南下時間曝

2天破萬確診要出門？　醫喊別小看台灣人這能力

吃晚餐巧遇玄彬、孫藝真！她「偷幫買單」結局全網羨慕了

更多

最夯影音

更多
許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行

許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行
又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

汽車違規卡分隔島狂燒胎　翁看不下去...指揮秒脫困

汽車違規卡分隔島狂燒胎　翁看不下去...指揮秒脫困

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面