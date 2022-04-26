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「北山聯盟」搞貴金屬期指詐騙　吸金700萬開保時捷+賓士

▲刑事局偵七大隊破獲北山聯盟成立貴金屬期貨投資詐騙集團、總計逮捕17人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊破獲北山聯盟成立貴金屬期貨投資詐騙集團，逮捕17人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊宣布破獲一假稱投資貴金屬吸金詐騙集團，林姓主嫌架設「MiTRADE貴金屬交易平台」假投資網站，透過手機LINE等通訊軟體鼓吹民眾加入投資貴金屬，但網站的漲跌全部都是詐騙集團幕後操縱，就算民眾投資獲利，歹徒也會以失聯、將民眾踢出社群方式拒絕出金，該集團藉此名目吸金逾新台幣7百萬元，被害人多達28人。

▲刑事局偵七大隊破獲北山聯盟成立貴金屬期貨投資詐騙集團、總計逮捕17人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊破獲北山聯盟成立貴金屬期貨投資詐騙集團、並查扣保時捷凱燕跑旅。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵七大隊接獲線報指出：有北市「北山聯盟」黑幫背景的林嫌（27歲），2021年6月起在新北樹林區及台中市南屯區經營詐騙機房，並結合洗錢集團利用人頭公司，透過超商「虛擬帳號」超商繳費代碼服務，詐騙吸金並規避警方追查金流。

偵七大隊歷經半年追查，查出詐騙集團利用臉書及LINE投放「在家兼職、輕鬆獲利」廣告，誘騙民眾加入LINE投資群組，並在投資群組內假冒投顧老師、投資民眾營造輕鬆獲利假象，最終邀請民眾註冊「MiTRADE貴金屬交易平台」等假投資網站以1千元現金會員，並可任意購買押注網站黃金、白銀貴金屬期貨指數，但指數均遭詐騙集團後台操控，導致被害人投資有去無回血本無歸。

▲刑事局偵七大隊破獲北山聯盟成立貴金屬期貨投資詐騙集團、總計逮捕17人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵七大隊會同新北市警永和分局、中市警烏日、第四分局、刑大共組專案小組報請新北地檢署愛股檢察官指揮，警方日前同步搜索位於新北、中市兩處詐欺機房，並逮捕劉嫌及林嫌等共9名犯嫌到案，初步清查出28名被害人、被害款項逾新臺幣700萬元，並查扣BENZ轎車、保時捷凱燕休旅車等犯罪所得、犯罪話務手機18支、電腦11台等贓證物。

警方並逮捕林姓主嫌、贓款提領、人頭公司負責人、幕後金主共犯共17人到案，警詢後認定觸犯刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例解送新北地檢署偵辦。

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