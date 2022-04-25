男靠禿頂藏百萬走私黃金「假髮整片掀起」影片糗爆　直腸內還塞2包

記者張寧倢／編譯

印度新德里機場海關查獲一名男子企圖走私價值4萬美元（約新台幣117萬元）的黃金，然而，邊境當局發布的查緝影片卻出現相當荒謬的「撕假髮」畫面，因為這名男子竟突發奇想地將包好的黃金黏在假髮內側，另外2袋黃金則是塞入直腸，企圖以「金身」闖關，卻一下飛機就遭到逮捕。

▲印度男子為走私黃金出奇招。（圖／翻攝自德里海關）

根據美國「商業內幕」（Insider）報導，印度首都新德里的英迪拉·甘地國際機場（IGI Airport）上周逮到一名企圖走私的男子。德里海關發布影片可見，官員剪開他的假髮後，雙手用力將黏得十分牢固的假髮從他頭頂上撕開，發現裡頭用膠帶貼著一包熔化的黃金，官員小心翼翼地將這片黃金取下後，男子頭頂露出一圈光溜溜的圓形光頭。

海關官員補充，這名身份未被確認的男子除了將黃金藏在假髮內，還在直腸塞入2袋類似膠囊形狀的熔化黃金，全身挾帶的黃金共價值約4萬美元（約新台幣117萬元）。據報導，男子持有印度護照，由阿拉伯聯合大公國的阿布達比入境印度，但一下飛機就遭到逮捕。

報導指出，目前進一步的調查仍在進行中。雖然在印度法律中，攜帶黃金登機並不違法，但乘客必須申報其進、出口量，並繳納稅款。

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