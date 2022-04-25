　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網購解分期成詐騙新寵！女業務博客來花310買書...慘丟150萬

▲刑事局指出近期知名網路書城電商博客來消費客戶頻傳遭詐騙、特別提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局指出近期知名網路書城電商博客來消費客戶頻傳遭詐騙、特別提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣近日新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，不少民眾有防疫觀念均透過網路購物避免人際接觸，但近來警政署刑案數據統計資料，今年度解除分期付款設定詐騙案件數達198件，且本期詐騙手法財損金額新台幣1億9589萬元，較110年同期增加了5576萬餘元，損失值增加39.79%、其中近兩周網路知名書城賣場博客來賣場新增詐騙案例最多，刑事局25日特別提出預警。

台中市一吳姓女業務，日前在網路博客來賣場購買310元買暢銷書籍，上週接到自稱該業者賣場客服以+886顯示的市內電話來電，對方並與吳小姐加通訊軟體Line聯繫，歹徒佯稱吳小姐的帳號款項設定，須轉接銀行處理。

▲刑事局指出近期知名網路書城電商博客來消費客戶頻傳遭詐騙、特別提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局指出近期知名網路書城電商博客來消費客戶頻傳遭詐騙、特別提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

歹徒再假冒行員謊稱金管會要求公正認定，為解除此類錯誤需要至ATM、網路銀行操作解除錯誤設定，吳小姐不疑有他，先後透過網銀匯款11筆到對方指定帳戶，吳女陷於慌亂後，又接受歹徒指示以ATM操作45筆轉帳至對方提供帳戶，被害人前後操作56筆計遭詐騙150萬餘元，直到匯款成功後對方失聯，才驚覺受騙。

另名柯姓工程師，上週接到自稱同樣來自柏克萊網路電商客服來電，歹徒詳述他消費600元訂單，但因系統誤植消費5800元，歹徒佯裝成銀行員聯繫柯先生協助以網路轉帳解除錯誤設定，隨即柯先生接到來電顯示開頭為「+165」、「+886」等6支不同號碼，歹徒不斷假冒銀行、郵局客服以詐騙話術干擾被害人判斷，柯男依對方指示以網路銀行轉帳3筆計85萬元到對方指定帳戶，最後才驚覺遭詐騙報警。

刑事局指出，現在歹徒以「金管會要求公正認定、工作人員操作錯誤及電腦系統錯誤」為幌子，要求被害人以網銀APP、實體ATM設定解除分期詐騙手法；警方解釋，民眾只要接到來電顯示開頭為「+2」、「+886」等均為境外詐騙轉接電話。

刑事局指出，該類詐騙千變萬化不離其宗，就是要民眾匯款、操作ATM，民眾只要聽到關鍵字「解除ATM設定」、「誤刷條碼」、「誤設訂單」、「重複扣款」、「至ATM操作鎖住帳號」等關鍵字就可確定是詐騙電話，若有疑慮歡迎撥打165反詐騙諮詢專線求助。

【相關新聞】

獨／上班7天就滾上床！牙醫偷吃慘遇暴力小三　帶傷返家是日常

►獨／正妹小三苦等4年變臃腫大媽　牙醫疏離力護正宮慘淪刀下魂

►小三狠殺牙醫相驗出爐！身藏雙刀狂刺胸腹　割斷主動脈放血奪命

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►國民品牌「三花」打6折！內衣褲、襪子該掃貨了

ET快訊
快訊／北市增1050例　「6行政區」確診破百
連10天破千！醫吐「前線1情況」破恐慌：致死率比季節性感冒還
王少偉確診首發聲　揭驚人現況
LIVE／北市+1050例！確診自主填單今上線　柯文哲最新說
快訊／桃園+696！　和碩再增105確診
快訊／台中首破200例確診！　19處足跡曝
快訊／台南+63！31足跡曝光　多家美食上榜
快訊／基隆今增337例　宣布「不再公布足跡」
快訊／北市12萬國高中生遠距上課　「酷課雲」塞爆當機了
快訊／高雄+123　49處確診足跡公布
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北院法警新兵快篩15中2　下部隊首日先去醫院PCR等結果

林秉樞傳前女友裸露照給好友　「無散布意圖」不起訴

酒測發現他被匡列！基層被雷殘：有病毒趴趴走　衛生局說話了

驚悚畫面曝！轎車皇帝殿風景區高速衝落溪谷　車上2人受傷送醫

網購解分期成詐騙新寵！女業務博客來花310買書...慘丟150萬

快訊／高雄八五大樓29歲男屍曾確診　本月中出院後離奇死亡

連千毅嗆勾惡屁孩：蹲過苦窯嗎？　拍影片穿同套衣服「有點寒酸」

撞擊畫面曝！淡水公車進站0剎車衝上人行道　民眾等車慘被撞傷

啃老碩士情侶殘忍弒父！女抓手男鐵鎚爆頭　見父未斷氣喊：再打

快訊／高雄八五大樓驚傳命案　男子詭異陳屍日租套房內

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

女童醬油倒餐桌惡搞餐廳3次　還開倉庫門！店家：多好奇？

6歲兒「以為被討厭」跪求：拜託一起生活　《我們離婚了2》Eli心碎…前妻哽咽道歉

美人魚水下優雅慢游　嘴吐愛心泡泡甜互動

陸野猴當街「擄走3歲娃」　撲倒拖行...路人飛奔營救

巨肌型男廚師快手刀工　狂切米粒、超薄小黃瓜

北院法警新兵快篩15中2　下部隊首日先去醫院PCR等結果

林秉樞傳前女友裸露照給好友　「無散布意圖」不起訴

酒測發現他被匡列！基層被雷殘：有病毒趴趴走　衛生局說話了

驚悚畫面曝！轎車皇帝殿風景區高速衝落溪谷　車上2人受傷送醫

網購解分期成詐騙新寵！女業務博客來花310買書...慘丟150萬

快訊／高雄八五大樓29歲男屍曾確診　本月中出院後離奇死亡

連千毅嗆勾惡屁孩：蹲過苦窯嗎？　拍影片穿同套衣服「有點寒酸」

撞擊畫面曝！淡水公車進站0剎車衝上人行道　民眾等車慘被撞傷

啃老碩士情侶殘忍弒父！女抓手男鐵鎚爆頭　見父未斷氣喊：再打

快訊／高雄八五大樓驚傳命案　男子詭異陳屍日租套房內

7外資看瑞昱目標價「4降3不變」　最高價600元、最低430元

快訊／北市居隔總人數17816人　柯文哲要推「以篩代隔」

國北教生「和染疫者同住3天」！校方嘆空間滿了：衛生局也無法提供

北京超市湧囤貨潮「雞蛋11點售罄」　店員忙翻：不夠就把我賣了

拿僑委會標案做獨家新聞惹議　陳雅琳：不是業配也不是置入

宜蘭公布96處足跡　大溪漁港、喜互惠、寶雅、肯德基入列

快訊／北市6行政區確診數破百　7醫院社區篩檢「陽性率高達5.3％」

玩抖音丟小命！夫妻「高壓電燒木」模仿夯片　結果觸電慘死

美超級財報週　蘋果、微軟等重量級科技股輪番上陣

股匯雙殺！新台幣重貶1.1角收29.37元　創19月新低

男失聯多年躺基隆拖吊場車內　通知姊取車...驚見弟成「木乃伊」

社會熱門新聞

北市19歲憲兵遭開4槍擊斃　西裝歹徒搶走步槍

板橋騎士宿醉慘死　清寒身世曝光

連千毅出手了　反控「勾惡」再加碼爆料

北大武山「男墜崖60公尺」無呼吸心跳　妻子目睹全程崩潰

北市憲兵遭擊斃！同袍目睹躲角落哭

即／淡水公車衝上人行道！男等車遭撞傷送醫救治

板橋恐怖屁孩帶刀出沒　外送員慘遭追砍當街放血

連千毅今提告勾惡　新片嗆扒下面具

獨／29歲男確診才剛出院　陳屍高雄八五大樓套房

1歲童口吐白沫猛抽筋　警陽明山救命畫面曝

撞擊畫面曝！淡水公車衝上人行道　民眾慘被撞傷

即／高雄八五大樓驚傳命案　男子陳屍日租套房

啃老碩士情侶殘忍弒父　起訴求重刑

小三是男的！妻一查還有小四　結局曝

更多熱門

相關新聞

連千毅嗆勾惡屁孩：你蹲過苦窯嗎？

連千毅嗆勾惡屁孩：你蹲過苦窯嗎？

Youtuber「勾起你心中的惡」（簡稱：勾惡）拍影片控訴連千毅，利用NFT（非同質化代幣）詐騙，連千毅今（25日）到新北地檢署按鈴控告勾惡妨害名譽，還嗆他「你蹲過苦窯嗎？這是小屁孩、8+9才會做的事情」，更酸他都穿同一套衣服「是不是沒錢買衣服？我送5套給你，星期一到星期五，六日讓你休息！」

連千毅出手了　反控「勾惡」再加碼爆料

連千毅出手了　反控「勾惡」再加碼爆料

刑事局最神秘單位開箱　17直播主下場體驗

刑事局最神秘單位開箱　17直播主下場體驗

網售「3劑小黃卡」　刑事局追緝「天才商人」

網售「3劑小黃卡」　刑事局追緝「天才商人」

網「賣3劑小黃卡」！陳時中：已鎖定嫌犯

網「賣3劑小黃卡」！陳時中：已鎖定嫌犯

關鍵字：

刑事局網路書城博客來詐騙解除分期

讀者迴響

熱門新聞

染Omicron和感冒「咳嗽不一樣」！醫1句話曝關鍵差異

金曲歌王爆「無套出軌20歲嫩妹」　愛妻血淚痛訴：當時我還懷孕

醫示警：台灣才剛開始！「這3樣東西」準備好

連10天破千！醫籲別去這些場所　2地方戴好口罩

傳新增確診再破5000　疫情記者會延後召開

北市19歲憲兵遭開4槍擊斃　西裝歹徒搶走步槍

8點上班尖峰「基隆路1現象」他驚呆！雙北人超有感

老公確診了！她完美落實「指揮官這句話」　網淚讚爆

快訊／Leo王外籍妻疑發聲「要戴保險套」！

快訊／3＋4簡報曝光！自主防疫期間禁內用　可正常上班、買生活用品

快訊／指揮中心記者會延至16:30以後

網爆勾惡幫主身份是「網路歌手」！真面目激似敖犬

上海封城夫煮水餃偷吃光　大肚妻心死

張庭傳銷洗腦話術曝光！　粉絲跪門口哭訴：騙子

「3＋4」內容曝光　黃珊珊：沒意義

更多

最夯影音

更多
醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處
連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面