網購解分期成詐騙新寵！女業務博客來花310買書...慘丟150萬

▲刑事局指出近期知名網路書城電商博客來消費客戶頻傳遭詐騙、特別提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣近日新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，不少民眾有防疫觀念均透過網路購物避免人際接觸，但近來警政署刑案數據統計資料，今年度解除分期付款設定詐騙案件數達198件，且本期詐騙手法財損金額新台幣1億9589萬元，較110年同期增加了5576萬餘元，損失值增加39.79%、其中近兩周網路知名書城賣場博客來賣場新增詐騙案例最多，刑事局25日特別提出預警。

台中市一吳姓女業務，日前在網路博客來賣場購買310元買暢銷書籍，上週接到自稱該業者賣場客服以+886顯示的市內電話來電，對方並與吳小姐加通訊軟體Line聯繫，歹徒佯稱吳小姐的帳號款項設定，須轉接銀行處理。

▲刑事局指出近期知名網路書城電商博客來消費客戶頻傳遭詐騙、特別提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

歹徒再假冒行員謊稱金管會要求公正認定，為解除此類錯誤需要至ATM、網路銀行操作解除錯誤設定，吳小姐不疑有他，先後透過網銀匯款11筆到對方指定帳戶，吳女陷於慌亂後，又接受歹徒指示以ATM操作45筆轉帳至對方提供帳戶，被害人前後操作56筆計遭詐騙150萬餘元，直到匯款成功後對方失聯，才驚覺受騙。

另名柯姓工程師，上週接到自稱同樣來自柏克萊網路電商客服來電，歹徒詳述他消費600元訂單，但因系統誤植消費5800元，歹徒佯裝成銀行員聯繫柯先生協助以網路轉帳解除錯誤設定，隨即柯先生接到來電顯示開頭為「+165」、「+886」等6支不同號碼，歹徒不斷假冒銀行、郵局客服以詐騙話術干擾被害人判斷，柯男依對方指示以網路銀行轉帳3筆計85萬元到對方指定帳戶，最後才驚覺遭詐騙報警。

刑事局指出，現在歹徒以「金管會要求公正認定、工作人員操作錯誤及電腦系統錯誤」為幌子，要求被害人以網銀APP、實體ATM設定解除分期詐騙手法；警方解釋，民眾只要接到來電顯示開頭為「+2」、「+886」等均為境外詐騙轉接電話。

刑事局指出，該類詐騙千變萬化不離其宗，就是要民眾匯款、操作ATM，民眾只要聽到關鍵字「解除ATM設定」、「誤刷條碼」、「誤設訂單」、「重複扣款」、「至ATM操作鎖住帳號」等關鍵字就可確定是詐騙電話，若有疑慮歡迎撥打165反詐騙諮詢專線求助。

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