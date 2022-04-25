連千毅反控「勾惡」出手了　再加碼爆他「一家競標、一家得標」

記者陳以昇／新北報導

網紅直播主連千毅因遭YT網紅「勾惡」指控利用NFT（非同質化代幣）詐騙，連千毅今（25日）會同律師到新北地檢署控告「勾惡」妨害名譽，還加碼質疑勾惡成立公司標政府700萬標案「一家競標，一家得標」，希望相關單位能徹查，還約勾惡5月5日晚上6點到運動場對質辯論，要他拿下小丑面具，不然退出直播、YT界。

▲連千毅與律師到新北地檢署控告勾惡妨害名譽 。（圖／記者陳以昇攝，下同）

25日上午10時許，連千毅會同律師到新北地檢署控告YouTube頻道「勾起你心中的惡」（簡稱：勾惡）妨害名譽；連千毅表示「勾惡在影片中都在斷章取義，假使羅志祥、陳零九NFT跌價或是鴻海、台積電股價下跌，那可以告他們嗎？即便我買一張未上市股票，後來成為壁紙，我都不會說什麼」駁斥利用NFT詐騙。

連千毅加碼爆料，勾惡在2017年成立資本額50萬的公司，從來沒有競標的經驗，竟然能夠拿到新北市城鎮鄉村發展計畫700萬的標案，「一家競標，一家得標，是否有弊案，希望有關單位能徹查。

連千毅認為勾惡拍影片是在製造問題「歸剛欸，假借正義之名，在網路影片跳到桌子上，跟我嗆聲，他有蹲過苦窯嗎？充其量是名街頭藝人，不要跟人家講這種流氓話沒有用，這是小屁孩，8+9才會做的事情，我連千毅如果站不住腳，我今天不會來這邊（新北地檢署）」

▲勾惡拍影片嗆連千毅。（圖／翻攝自YouTube／勾起你心中的惡）

連千毅進一步表示，勾惡的影片下聳動標題，企圖引導觀眾先入為主，相信他說的是真的，影片內容都沒頭沒尾，為什麼要戴著面具，直接把面具拿下來面對，更約勾惡帶著3名買他NFT的受害者，5月5日晚上6點到中部某運動場辯論，如果不到，就退出直播界跟YT界，我一個人等他。

「勾惡」近期接連上傳影片，包含《【踢爆】網紅藝人聯手詐騙粉絲！收割韭菜後就跑路…NFT煉金術背後的真相！》和《連千毅啥都不是！》，直接指名道姓，公開質疑連千毅做生意的誠信問題，並要求他出面回應這些紛爭。日前更透過臉書回應，強調一切都是事實，「我絕對不會脫下面具，不管發生什麼事情都會貫徹到底，也不會因此感到畏懼。」