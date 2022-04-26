彰化+85！校園、營區傳播鏈持續炸　21例感染源不明...66班停課

▲彰化縣今日+85。（圖／彰化縣府提供）

記者白珈陽／彰化報導

中央疫情指揮中心公布26日本土確診個案突破6000例，其中彰化今日85例，衛生局指出，社區感染逐漸擴散，出現個案的場域包括營區、營業場所、學校、補習班以及幼兒園。另外，彰化縣內今日高中以下，包括補習班共有66個班級停課，縣府已派員到校園調查，預計5月醫療團隊將會進入校園接種。

彰化縣長衛生局26日防疫說明，指出彰化今新增85例，其中外縣市感染個案 23例，縣內感染個案 41例，調查中個案 21例，陸續出現確診個案之場域包含營區、營業場所、學校、補習班、幼兒園，防疫仍不能鬆懈。

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衛生局表示，26日彰化縣內有3所高中（4班）、3所國中（3班）、15所國小（28班 )，1所幼兒園全園（7班）、6所幼兒園（6班），以及18家補習班（18班），共66個班級停課，採3+4居家隔離政策，期間以不到校為原則。

▲彰化今有66個班級停課。（圖／彰化縣府提供）

彰化縣長王惠美表示，近5日核酸檢測陽性率為2.87%，核酸檢測累計陽性率為0.19%，已完成核酸檢測人數34萬9,434人，居家抗原快篩人數6萬0,726人，居家抗原快篩累計陽性率0.02%，居家隔離中人數1,580人，累計居家隔離人數3,006人，確診數396人，平均每位確診者居家隔離人數8人，提醒大家，仍要落實防疫，勤洗手、戴口罩，保持社交距離，一起守護健康家園。