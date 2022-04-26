上海33歲壯男「打完2劑疫苗」仍染疫亡！　突發心跳呼吸驟停

▲上海疫情嚴峻。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

上海衛健委26日通報，今日新增本土死亡52例，目前累計死亡已達190例。其中，今日死亡病例中，最小年齡才33歲。上海市衛生健康委副主任趙丹丹透露，這名33歲患者曾接種過2劑次新冠肺炎病毒疫苗。

上海市衛生健康委副主任趙丹丹26日上午在新聞發布會上表示，4月25日，新增本土死亡病例52例。平均年齡83.1歲，最小年齡33歲，最大年齡100歲。

上海這名33歲患者是出現死亡病例以來最年輕的患者，他因突發心跳呼吸驟停，經搶救無效死亡，診斷為心源性猝死，曾接種過2劑次新冠肺炎病毒疫苗。其他51位患者均合併有多臟器基礎疾病，包括肝癌晚期、慢性阻塞性肺病、急性冠脈綜合症等重要臟器的嚴重疾患。

趙丹丹說，累計上海市共有死亡病例190例，最小33歲，最大101歲，平均年齡82.52歲。190例病例中，31-40歲2例，41-50歲2例，51-60歲6例，61-70歲16例、71-80歲38例、81-90歲79例、91-100歲46例、101歲及以上1例。

經統計，70歲以上死亡病例占總數的86.32%。除1例心源性猝死之外，其餘死亡原因均為慢性疾病。死亡病例中12例曾接種過新冠肺炎病毒疫苗，其餘均未接種新冠疫苗。