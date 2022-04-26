快訊／桃園+1159！台灣國際航電中壢廠大爆發　一夜炸出147確診

▲0426桃園防疫記者會 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳韻如／桃園報導

桃園今（26）日新增1159例，市長鄭文燦說明表示，確診個案當中，值得注意的是台灣國際航電中壢廠，25日有移工發燒快篩陽性，衛生局緊急針對宿舍11名同住者採檢，共有6人陽性，包含該發燒移工，因此判斷有群聚情形，另針對全廠移工宿舍394人採檢，一共驗出141名陽性，夜班部分還有489人，目前正在疫調匡列中。

鄭文燦表示，今桃園新增1159例，而其中台灣國際航電中壢廠又爆出移工群聚案件。鄭文燦說明，該廠一名移工25日出現發燒症狀，緊急快篩後呈現陽性，而整個宿舍11名同住者緊急採檢後，有6人確診，包含該發燒移工。對此，衛生局緊急針對全廠移工宿舍共394人採檢，又再採出141人陽性確診，包含133名移工，以及8名本國籍員工。

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鄭文燦表示，目前整個廠區還有夜班的部分共489人，衛生局正在疫調匡列中，而該廠目前會採取分倉分流、就地居隔以及宿舍清消的作法來進行防疫工作。鄭文燦也提到，移工群聚的部分，也是造成桃園市確診人數較多的主因之一 。

另外，華通電腦蘆竹廠的部分，今也有7人快篩陽性，包括5名移工、2名本國籍員工。由於蘆竹廠共有3棟廠區，鄭文燦表示，將會針對有確診者的該棟廠區進行全員PCR採檢，另2個廠區則進行快篩，目前結果仍尚未出爐。