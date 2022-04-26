今中症增4人「有3人打過3劑疫苗」　中重症累計116人！

▲中、重症病例統計。（圖／指揮中心提供）



記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增4名中症個案，都有慢性病史，目前這波本土疫情累計116名中重症患者，其中107人是中症、9人重症。今日新增4名個案中，有3人都有完整接種3劑疫苗。

從今年1/1到4/25本土病例總共累計36,567人，其中有36,541人屬於輕症或無症狀。而中症今新增4人，個案年齡在60~80歲，是3女1男，都有慢性病史血氧低情況，其中3人有肺炎，目前都有使用瑞德西韋治療，而在疫苗接種方面，1人接種2劑、3人接種3劑。

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另外，今日新增之6,295例本土病例，為3,066例男性、3,229例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今(2022)年4月1日至4月25日，其中包含3,104例為無症狀感染。

▲新增中症病例分析。（圖／指揮中心提供）



個案分佈為新北市(2,076例)、臺北市(1,302例)、桃園市(1,159例)、基隆市(409例)、臺中市(263例)、花蓮縣(212例)、高雄市(182例)、宜蘭縣(126例)、新竹縣(99例)、臺南市(90例)、彰化縣(85例)、屏東縣(71例)、新竹市(63例)、臺東縣(38例)、苗栗縣(30例)、嘉義縣(28例)、雲林縣(27例)、南投縣(17例)、金門縣(9例)、嘉義市(5例)、澎湖縣(3例)及連江縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。