居隔縮短3+4上路！取消第3天快篩　居家照護確診個案同住者也適用

記者嚴云岑／台北報導

居隔縮短「3+4」今（26）日上路，已居隔超過3天者自4/27開始解除隔離。指揮中心表示，原本規劃在居家隔離第3天再做一次快篩，經討論後取消，只要匡列後快篩一次，之後等到第4天自主防疫日時再度快篩即可，之後4日都需快篩陰性方可外出。

陳時中昨表示，「3+4」方案自第0天起均須完成居家隔離，在家中是以一人一室為原則，不得外出，3天後可開始快篩，第4天起自主快篩陰性可出門，也可搭大眾交通運輸工具，外出全程佩戴口罩，禁止到餐廳用餐、聚餐、聚會，前往人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。

此外，外出不包括到學校上課，因為專家認為上課風險相對高，因此在自主防疫期間，雖然沒有強制居家隔離，但還是以不到學校上課為原則。

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指揮中心今再度修訂確診個案居家照護管理指引，確診者居家照護之同戶隔離者，依照居家隔離3+4新制，隔離至同戶最新個案確診日後3天，之後適用於4天自主防疫。

另外，未確診卻有照護或被照護需求者，也適用3+4規定，得與確診者同室，未確診者自最後同室接觸日，或確診者隔離期滿日後須再居家隔離3+4日方可免快篩回歸社區。

▲居隔第3天不用再快篩。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心調整居家隔離相關防疫措施。（圖／指揮中心提供）