雲林+14！高中以下游泳課全面暫緩　褒忠鄉小學、幼園停課1週

▲雲林縣政府今（25）日公布新增確診有14例。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（25）日新增14例本土個案，其中7例為無症狀個案、 7 例為輕症，分佈於斗六市、虎尾鎮、斗南鎮、土庫鎮、褒忠鄉、二崙鄉、東勢鄉7鄉鎮。居家照護截至今日共81案申請成功，居家隔離個案數1438人。教育處表示，褒忠鄉全鄉小學及幼稚園已停課達8分之3，自即日起停課一週。

斗六市7例，案58666、案58667、案58668、案60087、案60088、案61237、案61238。虎尾鎮2例，案61242、案61243。斗南鎮1例案61239。土庫鎮1例案58664。褒忠鄉1例案58672。二崙鄉1例案61236。東勢鄉1例案61241。

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▲雲林縣今（25）日公佈確診14例，分布於7鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局說明感染鏈關聯族群，褒忠鄉托兒所、國小相關延伸案新增1例，案58672女性50多歲，為 4/23 公布之學童案49612以及50717的奶奶，該傳播鏈之確診者已累計34人；居酒屋餐飲相關傳播鏈新增2例，案58666男性40多歲和案60087男性10多歲與4/22日確診家人案45602有至居酒屋用餐，為居酒屋傳播鏈延伸的家庭感染，該傳播鏈之相關確診者已累計34人。

▲褒忠鄉幼兒園延伸小學傳播鏈今日再增1例為學童家人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

家庭群聚傳染在斗六市一案傳播鏈為4/24日確診之案55708與案55707母子傳染家人案61237、案61238，共新增2人確診；另一新傳播鏈案為刺青館朋友聚會，今日新增之個案58668（斗六市）男性20多歲，曾與 4/21公布個案41401（斗六市）女性40多歲 一起聚會，目前此傳播鏈感染源頭尚在調查當中。

▲斗六居酒屋傳播鏈今日再增2例家人為一同用餐者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲新增一傳播鏈為刺青館朋友聚會傳染，感染源尚在調查中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市一家庭傳播鏈今日新增2例確診者均為家人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府教育處公布停課學校與班級，褒忠鄉國小及幼兒園已停課達8分之3，自今日起至本週褒忠鄉國小及幼兒園停課1週(依學校公告復課)。雲林縣本學期(110學年度下學期)所轄高中以下學校

游泳教學暫緩執行。

私立聖文幼兒園4月18-27日

褒忠鄉立幼兒園4月21日-5月2日

褒忠鄉褒忠國小4月21日-5月1日

褒忠鄉復興國小4月21日-5月1日

斗南鎮僑真國小4月21日-5月1日

斗六市鎮西國小-4班4月21日-5月1日

土庫鎮馬光國中-3班4月21日-5月1日

斗六市雲林國中-1班4月15-25日

斗六市私立正心中學-1班4月20-29日

斗六市私立維多利亞中學-1班4月21-30日

虎尾鎮安慶國小-1班4月21-30日

虎尾鎮崇德國中-1班4月20日-5月1日

虎尾鎮惠來國小-1班4月23日-5月2日

斗六市私立小博士幼兒園-1班4月19-28日

斗六市立幼兒園-1班4月20-30日

預防性停課學校：褒忠鄉龍巖國小、私立愛尼爾幼兒園、私立童話世界幼兒園等三所4月25日-5月1日，虎尾鎮虎尾國小 、二崙鄉二崙國小1班、斗南鎮斗南高中-1班、斗南鎮文安國小1班、、私立奇豐幼兒園、斗六市私立小星星幼兒園

▲▼雲林縣停課學校。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



▲雲林縣預防性停課學校。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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