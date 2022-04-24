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劉建國獲民進黨徵召參選雲林縣長　張麗善這樣回應了

▲立法委員劉建國表示，參選下一屆雲林縣長，是榮耀也是責任，一定承擔並全力以赴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立法委員劉建國受訪表示，參選下一屆雲林縣長，是榮耀也是責任，一定承擔並全力以赴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

民進黨今（24）日確定徵召立法委員劉建國為雲林縣長候選人，立委劉建國對於選對會經開會決議徵召，他認為是榮耀也是責任，表示「我一定承擔，全力以赴！」將盡速拜訪並整合黨內力量，全力為民進黨贏回雲林縣長這席。雲林縣長張麗善表示不意外，「無論是執政者或是挑戰者，過去的一言一行都會被檢驗」。

立法委員劉建國今受訪表示，有接獲黨中央通知確認徵召參選下一屆雲林縣長，這是榮耀也是責任，我一定承擔並全力以赴，為雲林未來的幸福努力打拼，也為民進黨來爭取席位，讓民進黨執政在雲林縣可以得到更多的肯定跟迴響，將快速進行相關的拜訪及整合讓黨的力量更大，為雲雲林人做更多事情。

面臨未來選情，劉建國說，我個人覺得雲林縣長選舉就目前選情勝負應是五五波，但是我們有更大努力的空間爭取更多縣民的認同，中央對雲林的建設，人民一定會有感受，在立委這段時間為大家所爭取的，透過這樣的認同、說服，去爭取更多人的支持，直到最後的勝利，我絕對有信心。

針對民進黨徵召立法委員劉建國為雲林縣長候選人，縣長張麗善說「不意外」，並表示，態度從頭到尾沒有變過，無論對手是誰，都是平常心，接下來同樣持續專心縣政，努力把過去10多年雲林錯過的機會與發展，加倍打拚回來；至於對手擁有中央執政的強大資源，張縣長則說，她會以熱情與對鄉親的責任感，一切平常心面對。

張麗善強調，疫情再度升溫，今天全國確診人數已到達新高的5092人，何時會趨緩，目前還看不到盡頭。因此，身為縣長，她最煩惱的事情只有如何在與病毒共存的情況下，兼顧防疫與正常生活，不要再讓好不容易恢復的民生與經濟再度受重創，相信這也是雲林縣民希望她放在第一的重點任務。

張麗善也指出，民主制度透過選舉機制，定期檢視政治人物，這是民主的可貴之處。無論是執政者或是挑戰者，過去的一言一行都會被檢驗；她努力拚縣政，也樂意接受鄉親檢驗。

▲立法委員劉建國表示，參選下一屆雲林縣長，是榮耀也是責任，一定承擔並全力以赴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲現任雲林縣長張麗善表示，她努力拚縣政，也樂意接受鄉親檢驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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