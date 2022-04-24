　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

送藥到府！雲林藥師公會召集63家熱心藥局　分佈15鄉鎮一次看

▲雲林縣63家送藥到府社區藥局分佈於15鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣衛生局長曾春美說明家照護流程及確診者醫療需求資訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣昨日啟動居家照護關懷中心，首日已有46人通過評估於家中照護，今（24）日縣府公布37例確診，其中有20例已申請評估中，雲林縣政府因應現今確診者及其同住家人居家照護送藥到宅及快篩試劑實名制，凸顯社區藥局的重要性，向縣民傳達「藥你安心」並公布雲林縣63家藥局可提供服務。

雲林縣衛生局長曾春美說明，確診者在居家照護時的醫療部分，雲林有六家責任醫院醫療團隊一同合作，與確診者透過視訊、通訊健康評估，如果不符合居家照護條件就會送到專責醫院或集中檢疫所，如果符合條件即可在家照護，針對確診者衛生所都會馬上開立隔離單與電子圍籬設定，責任醫院團隊即每日進行健康照護評估，確認確診者健康狀況直至解除隔離。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雲林縣63家送藥到府社區藥局分佈於15鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲確診者申請居家照護須經專責醫院醫療團隊評估。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

確診者居家照護期間身體有突發不適，可自行聯繫責任醫院早上8時至晚上20時專線電話，如有下載健康益友APP線上有24小時醫療平台，急診專科醫師均在平台協助解答問題。當責任醫院或緊急醫療諮詢平台透過視、通訊診療後，判斷需醫療則會轉介，遇緊急狀況會立即通報119，如需用藥但家人不方便領取，社區藥局會協助送藥，萬一APP不會用或下班時間民眾可撥打1999或防疫專線5343811或119均可通報處置。 

▲雲林縣63家送藥到府社區藥局分佈於15鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林居家照護如感身體不適，均可撥打醫療專線聯繫通訊診療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局指出，「藥你安心」照顧民眾用藥需求，部分藥局為單人作業且須販售快篩試劑，人力吃緊，雲林縣藥師公會召集熱心藥局共有63家，提供送藥到府服。有 2 種方式，一是使用「健康益友 APP」看診領藥，再查詢「藥局地圖」選擇藥局調劑，隨後電話聯絡藥師，選擇親友代領或送藥到府，藥師送藥後也會指導用藥安全。若無 APP，透過專責醫院遠距醫療看診，拿到紙本、電子處方箋，都可查「藥局地圖」 讓社區藥局協助服務。

▲雲林縣63家送藥到府社區藥局分佈於15鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣確診居家照護者，視訊診療開立藥至取藥流程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局長曾春美也提到，確診人數的增加確實會讓民眾感到憂慮，尤其是「間接接觸者」的部分，若您是密切接觸者的接觸者，也就是與確診者沒有直接的接觸，首先要先只需要自我健康監測，避免跑非必要行程、聚餐聚會，等待密切接觸者結果。若密切接觸者為陰性，則可解除自我健康監測。但若密切接觸者為陽性，就必須依密切接觸者流程執行相關防疫措施。

▲雲林縣63家送藥到府社區藥局分佈於15鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣63家送藥到府社區藥局分佈於15鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣63家送藥到府社區藥局分佈於15鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣63家送藥到府社區藥局分佈於15鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣63家送藥到府社區藥局分佈於15鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣63家送藥到府社區藥局分佈於15鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►雲林+37！褒忠幼兒園傳播鏈累計32人　員警與友人共餐確診

►快訊／雲林採重點疫調今只公布3足跡　下週一起禁止探病6天

►排班起口角！砂石車司機轟同事肚子1槍　行兇後回公司等警察上門

►雲林+51！褒忠幼兒園傳播鏈擴及國小　爆增14確診累計21人

►毛孩補充營養最簡單的方法是這個！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
20歲女臉書徵男友「我很會吹」爆紅！　本尊怒開吉了
快訊／BL男星染疫！　《女人我最大》助理主持
屈臣氏5萬份快篩明開賣！　3款價格曝光
2南韓人在烏克蘭戰死！　家屬證實「李根下落」
「突破5000大關」都無感了！　1族群只憂：何時能提升
快訊／信義快速道路賓士撞車　車頭全毀！5人送醫
快訊／張愛雅確診！　《女人我最大》累計4人
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

就是要嫁男護理師！竹科2女兒願意等...這位媽媽堅持理由曝

黃偉哲護幼兒健康　台南市首推「居家托育守護標章」

基隆婦產科6新生兒染疫　護理師21日確診「疑隱匿沒通報」

送藥到府！雲林藥師公會召集63家熱心藥局　分佈15鄉鎮一次看

桃園「以篩代隔」防疫　鄭文燦：這幾類人員第一階段實施

基隆+301！6歲以下29確診　386人「快速通道」申請居家照護

宜蘭公布69處新足跡　大溪漁港、挪亞方舟、老眷村牛肉麵入列

台東+29！酒吧傳播鏈擴大感染同住者　11校持續全校停課

桃園陽性率狂飆3.18！中央大學新增3生確診　機械系全面停課

快訊／基隆婦產科爆群聚！3工作人員+6新生兒染疫

劉畊宏健身直播「單場4476萬觀看」創紀錄　竟因周杰倫《龍拳》「掉粉40萬」

安珀赫德公開強尼戴普「失控砸杯子」影片　他法庭上愣住...認「有時無法控制情緒」

台南陸配到台北旅遊！ 喊物價貴...心疼北漂族

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

台中警逮毒蟲「素質」挨批　警不平：怎沒見追捕危險

爸爸躺沙發陪35kg大狗玩　慘遭「巨掌擊胸」痛到彈起

淡水驚見「未來感爆改車」　老夫妻蝦趴後秒吞罰單！

陸野猴當街「擄走3歲娃」　撲倒拖行...路人飛奔營救

Selina失去甜美嗓音...找回勇氣繼續唱　男友正面曝光！她甜「你的帥我都懂」

陳芳語勇敢出櫃：我是雙性戀　小時候「拒絕穿裙」每天穿同件褲子

就是要嫁男護理師！竹科2女兒願意等...這位媽媽堅持理由曝

黃偉哲護幼兒健康　台南市首推「居家托育守護標章」

基隆婦產科6新生兒染疫　護理師21日確診「疑隱匿沒通報」

送藥到府！雲林藥師公會召集63家熱心藥局　分佈15鄉鎮一次看

桃園「以篩代隔」防疫　鄭文燦：這幾類人員第一階段實施

基隆+301！6歲以下29確診　386人「快速通道」申請居家照護

宜蘭公布69處新足跡　大溪漁港、挪亞方舟、老眷村牛肉麵入列

台東+29！酒吧傳播鏈擴大感染同住者　11校持續全校停課

桃園陽性率狂飆3.18！中央大學新增3生確診　機械系全面停課

快訊／基隆婦產科爆群聚！3工作人員+6新生兒染疫

就是要嫁男護理師！竹科2女兒願意等...這位媽媽堅持理由曝

黃偉哲護幼兒健康　台南市首推「居家托育守護標章」

游錫堃指「台灣與中國互不隸屬」　國台辦：中國主權從未分割

基隆婦產科6新生兒染疫　護理師21日確診「疑隱匿沒通報」

最帥男二「蔡鍾協」化身羽球王子超撩人！出演5部熱播韓劇一追就停不下

買車最怕業務送什麼？　全場秒拒絕「1巨雷」：拜託不要

台北市中斷桃園4連霸　謝國城盃稱王

被朱立倫點名要大器點　羅智強喊「趕盡莫殺絶」：還要怎樣才叫大器？

陳威全16歲嗨成周杰倫同門！　成台灣女婿回饋後輩

《女人我最大》第5人確診！BL男星當助理主持「打3劑疫苗」證實染疫

香港馬尾妹當街脫褲！ 「露兩顆渾圓」服飾店前解放　

生活熱門新聞

宜蘭人為它一早排爆麥當勞！連北部人都趕去

醫喊別「關到發瘋」　但少去這些場所更好

今本土+5092　另增80例境外

本土5092例22縣市全中！新北1731人確診最多

男友才中指長！妹子完事被問1句傻了

快訊／1：53地震猛然一晃　台北有感

死神快出手了！　醫示警「這族群」死亡高風險

本土+4126！醫喊沒「指數型爆發」　感謝2種人

午後雷雨開轟！4縣市大雨特報

桃園小姊妹染疫險死被要求回家　醫護喊冤還原事實

變天降6度！轉涼時間曝　恐有颱風生成

夫妻離婚都不要小孩「求問1事」　全場怒炸

今增1重症！50歲男打過3劑疫苗中鏢

無痛快篩教學影片曝！　醫師親授正確方式

更多熱門

相關新聞

雲林+37！褒忠幼兒園傳播鏈增至32人

雲林+37！褒忠幼兒園傳播鏈增至32人

國內確診數持續飆升，中央流行疫情指揮中心公布今（24）日本土確診5092例。雲林縣新增37例，其中12 例為無症狀個案、25 例為輕症，小於5歲個的案2例。斗六市6例，虎尾鎮8例，斗南鎮1例，土庫鎮4例，褒忠鄉8例，元長鄉2例，臺西鄉1例，四湖鄉2例，古坑鄉2例，莿桐鄉1例，東勢鄉1例，大埤鄉1例。

雲林居家照護關懷中心今啟動

雲林居家照護關懷中心今啟動

台語歌壇新人帶胭脂水粉　恭祝西螺太平媽聖誕

台語歌壇新人帶胭脂水粉　恭祝西螺太平媽聖誕

即／雲林採重點疫調　今只公布3足跡

即／雲林採重點疫調　今只公布3足跡

雲林+51！褒忠幼兒園傳播鏈累計21人確診

雲林+51！褒忠幼兒園傳播鏈累計21人確診

關鍵字：

送藥到府雲林社區藥局雲林縣衛生局

讀者迴響

熱門新聞

《戲說台灣》班底男星突驚傳病逝！友悲慟證實

宜蘭人為它一早排爆麥當勞！連北部人都趕去

網爆勾惡幫主身份是「網路歌手」！真面目激似敖犬

機車1000公里換機油？他曝參考值打臉

醫喊別「關到發瘋」　但少去這些場所更好

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！曝實名嗆：我對你了解太多

今本土+5092　另增80例境外

本土5092例22縣市全中！新北1731人確診最多

男友才中指長！妹子完事被問1句傻了

快訊／1：53地震猛然一晃　台北有感

死神快出手了！　醫示警「這族群」死亡高風險

本土+4126！醫喊沒「指數型爆發」　感謝2種人

午後雷雨開轟！4縣市大雨特報

快訊／王少偉也確診！

桃園小姊妹染疫險死被要求回家　醫護喊冤還原事實

更多

最夯影音

更多
劉畊宏健身直播「單場4476萬觀看」創紀錄　竟因周杰倫《龍拳》「掉粉40萬」

劉畊宏健身直播「單場4476萬觀看」創紀錄　竟因周杰倫《龍拳》「掉粉40萬」
安珀赫德公開強尼戴普「失控砸杯子」影片　他法庭上愣住...認「有時無法控制情緒」

安珀赫德公開強尼戴普「失控砸杯子」影片　他法庭上愣住...認「有時無法控制情緒」

台南陸配到台北旅遊！ 喊物價貴...心疼北漂族

台南陸配到台北旅遊！ 喊物價貴...心疼北漂族

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

台中警逮毒蟲「素質」挨批　警不平：怎沒見追捕危險

台中警逮毒蟲「素質」挨批　警不平：怎沒見追捕危險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面