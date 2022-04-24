送藥到府！雲林藥師公會召集63家熱心藥局　分佈15鄉鎮一次看

▲雲林縣衛生局長曾春美說明家照護流程及確診者醫療需求資訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣昨日啟動居家照護關懷中心，首日已有46人通過評估於家中照護，今（24）日縣府公布37例確診，其中有20例已申請評估中，雲林縣政府因應現今確診者及其同住家人居家照護送藥到宅及快篩試劑實名制，凸顯社區藥局的重要性，向縣民傳達「藥你安心」並公布雲林縣63家藥局可提供服務。

雲林縣衛生局長曾春美說明，確診者在居家照護時的醫療部分，雲林有六家責任醫院醫療團隊一同合作，與確診者透過視訊、通訊健康評估，如果不符合居家照護條件就會送到專責醫院或集中檢疫所，如果符合條件即可在家照護，針對確診者衛生所都會馬上開立隔離單與電子圍籬設定，責任醫院團隊即每日進行健康照護評估，確認確診者健康狀況直至解除隔離。

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▲確診者申請居家照護須經專責醫院醫療團隊評估。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

確診者居家照護期間身體有突發不適，可自行聯繫責任醫院早上8時至晚上20時專線電話，如有下載健康益友APP線上有24小時醫療平台，急診專科醫師均在平台協助解答問題。當責任醫院或緊急醫療諮詢平台透過視、通訊診療後，判斷需醫療則會轉介，遇緊急狀況會立即通報119，如需用藥但家人不方便領取，社區藥局會協助送藥，萬一APP不會用或下班時間民眾可撥打1999或防疫專線5343811或119均可通報處置。

▲雲林居家照護如感身體不適，均可撥打醫療專線聯繫通訊診療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局指出，「藥你安心」照顧民眾用藥需求，部分藥局為單人作業且須販售快篩試劑，人力吃緊，雲林縣藥師公會召集熱心藥局共有63家，提供送藥到府服。有 2 種方式，一是使用「健康益友 APP」看診領藥，再查詢「藥局地圖」選擇藥局調劑，隨後電話聯絡藥師，選擇親友代領或送藥到府，藥師送藥後也會指導用藥安全。若無 APP，透過專責醫院遠距醫療看診，拿到紙本、電子處方箋，都可查「藥局地圖」 讓社區藥局協助服務。

▲雲林縣確診居家照護者，視訊診療開立藥至取藥流程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局長曾春美也提到，確診人數的增加確實會讓民眾感到憂慮，尤其是「間接接觸者」的部分，若您是密切接觸者的接觸者，也就是與確診者沒有直接的接觸，首先要先只需要自我健康監測，避免跑非必要行程、聚餐聚會，等待密切接觸者結果。若密切接觸者為陰性，則可解除自我健康監測。但若密切接觸者為陽性，就必須依密切接觸者流程執行相關防疫措施。

▲雲林縣63家送藥到府社區藥局分佈於15鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣63家送藥到府社區藥局分佈於15鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣63家送藥到府社區藥局分佈於15鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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