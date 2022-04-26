屋主行動不便「口袋錢常不見」　調監視器揪出真相！惡男下場曝

記者黃宥寧／台北報導

52歲林姓男子因搶奪案入獄，2018年出獄又重操舊業。去年5月，闖入北市士林區延平北路某一樓住戶，見行動不便陳姓屋主躺臥於沙發睡覺，竟將手伸入口袋，屋主驚醒後，伸出右手示意不要，林仍強行搶奪口袋裡的3000元，騎乘腳踏車落跑。士林地院審結，依侵入住宅搶奪罪，累犯，處有期徒刑1年6月。

身材壯碩林嫌去年5月4日下午6時許，侵入陳姓男子家中，他見獨居陳男行動不便且無力反抗，竟伸手摸一摸他褲子口袋。陳男發現有人在摸他因而驚醒，林嫌不顧他伸出右手及揮動右手示意「不要」，仍將口袋內3000元偷走，隨即騎著銀色腳踏車逃逸。

▼惡劣的林男不顧行動不便的屋主揮手示意不要，仍強行拿走口袋3000元。（圖／記者黃宥寧翻攝）

事發後胞弟總覺得哥哥神情有異，直到5月11日便將住處內、外監視器拿出來看，發現果真有陌生男子闖入家中偷錢，立刻上警局報案。

陳男家屬出庭表示，「被告很可惡，希望趕快抓去關不然我哥哥會怕，社區也會被搞亂」，並稱胞兄已經被搶了5年多，被告就是看中胞兄行動不便，才常常來偷，因此裝監視器，才知道原來小偷就是林嫌。

▼林男闖入住宅光明正大行竊。（圖／記者黃宥寧翻攝）

法院審酌林男為累犯，且不思循正當途徑賺取財物，竟利用行動不便且無力反抗陳姓屋主躺臥於住家機會，侵入住處，但警詢、偵查、羈押訊問時均矢口否認犯行，且未與被害人達成和解或賠償，也未獲得被害人諒解，依侵入住宅搶奪罪，累犯，處有期徒刑1年6月。