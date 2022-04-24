陪吃飯給2萬！西裝男毀約落跑　20歲妹怒告「被搶20萬」下場慘

記者陳以昇／新北報導

新北市一名女子在網路上認識一名男子，雙方約定碰面陪吃飯，男子願意給2萬元報酬，未料，2人吃完飯在散步時，男子突然拔腿就跑，女子心有不甘，到派出所報案「被搶了20萬元」，警方調閱監視器發現女子說謊，訊後依誣告罪移送偵辦。

▲馬女跟西裝男飯後散步 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據了解，20歲馬姓女子在網路上認識一名長相斯文的男子，男子允諾碰面陪吃飯，願意給她2萬元，馬女欣喜若狂依時間赴約，雙方在吃完飯散步在新莊區中平路時，這名穿著西裝、皮鞋的斯文男突然拔腿狂奔，馬女當場傻眼。

馬女不甘西裝男不履行承諾，還當街「落跑」，氣的她跑到轄區派出所報案，指稱被一名穿著西裝的陌生男子搶奪皮包，包內有20萬現金；警方獲報不敢大意，立即成立專案小組，調閱事發周遭監視器，勢必要找到強盜犯。

▼西裝男未付2萬陪吃費突然拔腿跑 。（圖／記者陳以昇翻攝）

未料，警方看到監視器，2人肩並肩走在一起，根本也沒發生搶奪，經突破馬女心防，她才坦承沒拿到2萬元陪吃費，想要請警方找出男子出來面對，但馬女涉及刑法誣告罪，依法移送新北地檢署偵辦。

▼馬女誣告遭到搶劫，遭移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）