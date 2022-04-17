毒犯行竊機車連續搶奪　南警3小時內逮捕送辦建請聲押

▲台南市二分局緝獲涉嫌騎竊得贓車飛車行搶的朱嫌到案，並起獲海因毒品及買毒所剩的253元等贓證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

51歲朱姓男子染有毒品惡習，因缺錢孔急，16日連續以竊機車，飛車行搶他人財物，被害人共損失約23000元，台南市警二分局據報成立專案小組，循線在東區勝利路將他緝獲，起獲行搶贓物及海洛因毒品，全案依竊盜、搶奪、毒品罪嫌送辦，並建請檢察官聲請預防性羈押。

警方說，於16日上午9時48分，51歲朱嫌（台南市南區人，有強盜、搶奪、毒品、竊盜等刑案紀錄）先在長榮路五段行竊機車得逞，並騎乘該車伺機犯案。朱嫌於中午12時20分許在永康區北園橋河堤道路意圖搶奪民眾財物未遂，再於中午12時45分騎車至中西區民族路與西門路圓環旁，利用林姓被害人走路準備前往開車時，趁機搶走其手持之帆布袋1個後逃逸，帆布袋內有各式證件、金融卡、手機及現金新臺幣1萬7000元，總計損失價值約2萬3000元。

案經被害人報案後，二分局偵查隊及海安派出所立即成立專案小組，展開地毯式之查訪及全面性之監視影像過濾，以科技辦案技巧立即鎖定犯嫌身分及逃逸去向。於下午1時30分在台南公園發現其犯案所騎乘之贓車，警方經擴大地區搜查，於下午3時20分在離贓車停放約400公尺之勝利路旁，發現朱嫌行蹤並經員警迅速逮捕到案，並帶同警方取出其行搶後所丟棄之皮包、手機等證物。

警方也在其身上起獲毒品海洛因1.64公克，而其行搶所得手之1萬7000元現金僅剩253元，疑已拿去購買毒品花用殆盡。警方調查後以涉嫌搶奪、毒品危害防制條例、竊盜等罪嫌移送台南地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押，以防止再犯來保護市民財產安全。

二分局表示，本案犯嫌從行搶犯案至落網不到3小時，顯示台南市警方具有遇案深究嚴辦之卓越偵查能力，另研判犯嫌可能尚涉嫌其他刑案，民眾如有任何線索均可與二分局偵查隊聯繫，聯絡電話：06-2139070。