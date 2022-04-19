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砂石車台64追撞9車！他夾困2hrs魂斷匝道　奪命駕駛下場出爐

記者黃宥寧／台北報導

42歲張姓男子駕駛砂石車，行經新北市台64線快速道路八里匝道下中華路前，未保持車距，直接高速追撞正在停等紅燈的車輛，造成10車連環追撞，其中白色小貨車胡姓駕駛被困在車內，因車輛嚴重變形，警消花費近2小時才將人救出，但送醫仍宣告不治。士林地院審結，依過失致人於死罪，判處張男有期徒刑6月，易科罰金18萬、緩刑2年。

砂石車駕駛張姓男子，去年7月14日上午10時許，從從三重往八里方向準備下中華路匝道出口，卻未注意到前方車輛已經煞停，未保持安全距離先追撞2車後，將胡姓死者（37歲，男）駕駛的白色小貨車及另輛許姓男子駕駛的藍色小貨車撞向左側車道的砂石車，導致胡姓死者的小貨車被壓在底下、全車變形，上面還疊著被擠壓扭曲的藍色小貨車。

▼張姓砂石車駕駛，未注意車前高速追撞車輛，導致胡姓小貨車駕駛遭壓在車底，送醫仍不治。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼台64下八里段連環車禍。（圖／記者陳豐德翻攝）

由於現場車輛堆疊變形，搶救難度大幅提升，警消抵達後使用破壞機具盡速搶救，胡姓駕駛仍直至車禍後近2小時才被救出，救出時已無生命跡象，經緊急送往淡水馬偕救治後仍出血性休克不治死亡，藍色小貨車許姓駕駛則受有左肘挫擦傷、右足挫擦傷及頸部肌肉拉傷。

▼現場車輛堆疊變形，搶救難度大幅提升，胡姓駕駛車禍2小時後被救出，已失去呼吸心跳。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼台64八里匝道口砂石車未保持安全距離發生10車連環撞，小貨車遭擠壓變形駕駛慘死。（圖／記者陳豐德翻攝）

張男於警詢、偵查及法院準備程序時坦承不諱，法官審酌張男未注意應注意義務，造成胡姓駕駛死亡，許姓駕駛受有傷害結果，使胡媽媽痛失愛子，受有難以回復損害，惟念張男坦承犯行，也在偵查時與胡媽媽成立調解，履行賠償，願賠償受傷許男45000元，依過失致死罪，處有期徒刑6月，可易科罰金18萬、緩刑2年。

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