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日本40歲黨主席爆「搞上粉絲女兒」　14歲妹懷孕產子！他1動作超噁

▲▼日本國民主權黨黨魁平塚正幸。（圖／翻攝自YouTube）

▲ 平塚日前開直播回應網友提問。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本國民主權黨黨魁平塚正幸先前才因一句「新冠只是小感冒」鬧出失言風波，近日又被爆出和友人年僅14歲的女兒發生關係，導致她懷孕生子，少女的父親正準備提告。平塚對此堅決否認，強調自己根本不知道孩子的爸是誰，但許多網友不相信他的說法，他日前開直播澄清時不斷撫摸娃娃的詭異動作也令網友感到不適。

日媒Smart FLASH報導，現年40歲的平塚去年年底爆出住家遭到搜索，他當時僅稱，「請大家相信，我沒有做錯任何事，一定會說出所有真相。」但一名國會相關人士近來出面爆料，他家遭到搜索竟是因為他和未成年少女性交，導致對方懷孕產子。

該名人士透露，平塚2020年9月出席葛飾區堀切水邊公園的煙火大會，現場約有40名國民主權黨支持者，還有不少國小學生和兒童，其中包括一名前地方議員A男的妻子。她是國民主權黨狂熱粉絲，經常參加相關活動，當天便帶著14歲女兒到場支持，平塚也是因此認識這名少女。

平塚和就讀國中二年級的少女不久後開始交往，而少女幾個月後就被發現有孕在身，令A男對平塚滿腔怒火。A男也透過律師向媒體證實，就是平塚導致他女兒懷孕生子，但目前正在討論提起訴訟等法律手段，不便說明詳情。

▲▼日本國民主權黨黨魁平塚正幸。（圖／翻攝自YouTube）

▲ 平塚先前便鬧出失言風波。（圖／翻攝自YouTube）

平塚對此回應，既然A男透過律師發言，他也無法透露什麼，會配合警方調查，但不能接受周刊訪問。至於是否有讓A男的女兒懷孕生子，他宣稱，「不知道孩子的父親是誰，我沒見過孩子……」記者進一步追問，「女性法定結婚年齡是18歲，你有打算負責嗎？」平塚則表示，「雖然目前還無可奉告，但我沒做虧心事。」

日本刑法規定的合意性交年齡門檻為13歲，平塚因此並未被警方逮捕，但被爆因這起事件涉嫌違反《兒童福祉法》而接受調查，家中也是因此被警方搜索。

這起事件震驚日本網友，許多人留言表示，「這種人居然還能當上政治人物，好可怕」、「一定要懲罰他」、「他的年紀都可以當她爸了」、「更可怕的是這種人居然還有狂熱支持者」。

平塚26日針對此事開直播，公開回應網友提問，全程不斷否認此事，但許多網友並不相信，他直播一半突然撫摸起一隻小熊娃娃的動作也令許多人覺得噁心。

事實上，平塚2020年7月參選東京都知事期間才因疫情相關言論引起爭議。他當時宣稱，「新冠肺炎只是普通的流感」、「所謂的疫情蔓延全都是媒體和政府虛構的」，每周都號召百人走上澀谷街頭，不戴口罩抗議，最終以僅0.15%的得票率慘敗，同年12月底還因不服從警方撤離的要求，被以現行犯逮捕，不過目前仍持續在YouTube上宣傳反疫苗、反口罩的主張。

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