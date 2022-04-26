牙醫系實習用「日本鬼娃」　翻白眼抽搐如中邪！一組竟要價570萬

記者張寧倢／編譯

日本一所牙醫院校的學生利用「尖叫鬼娃」進行實習，大小與一名女童無異的擬真娃娃平躺在桌上，不僅會尖叫、踢腿哭鬧，還會全身抽搐一邊翻白眼，儘管畫面看來宛如中邪般驚駭，但這卻是日本新創公司​​Tmsuk發明的「機器人病患」，一組要價台幣570萬元，用來模擬孩童看牙醫時的各種反應。

▲日本新創公司為牙醫系學生研發一款「機器人病患」，模擬兒童翻白眼、抽搐畫面有如鬼娃。（圖／YouTube，下同）

根據路透報導，​Tmsuk與當地大學的牙醫系所合作開發了一款名為「Pedia_Roid」的擬真機器人，外型以女童作為基礎模型，不但能模仿孩子接受牙科治療時的激烈反應，例如發脾氣、哭鬧、四肢揮舞等動作，還能模擬嚴重的抽搐、心臟衰竭等緊急醫療症狀。只需一台平板電腦就能向關節中的氣缸傳輸訊號，控制機器人的所有面部表情和身體反應。

Tmsuk工程部門總監石井雄輔（Yusuke Ishii）說，醫療工作者需要經歷緊急情況，孩子們在牙科可能會有激烈移動的風險，因此經驗與知識在治療患者方面是必要條件，然而牙醫系學生卻缺乏臨床培訓的實踐，這於是成為了研究團隊的動機，讓醫科生能在模擬環境中練習。

不過，發作時看似恐怖的「超逼真鬼娃」機器人，事實上卻造價不菲，一組價格高達19.5萬美元（約新台幣570萬元）。未來，石井雄輔希望能進一步改良這款機器人，以造福更多與兒童相關行業的人士，例如，將機器人用於兒科醫師、小學教師等在正式執業前的緊急情況培訓。

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