南韓「2義勇軍戰死烏克蘭」消息竟是俄羅斯發出　韓媒直呼：不可信

▲南韓網紅「李根大衛」到烏克蘭作戰被質疑逃跑，因此發文澄清強調自己仍在烏克蘭。（圖／IG／rokseal）

記者張寧倢／編譯

南韓外交部22日表示，近日透過國家管道收到赴烏克蘭參加抗俄義勇軍的南韓公民死亡的情報，政府正在確認消息是否屬實。韓媒則引述消息稱，死亡人數為2人。然而，韓媒報導引述消息人士稱，南韓公民戰死的情報是從俄羅斯發出的，且沒有提供死者身分詳情，因此幾乎沒有可信度。

▲烏克蘭在開戰初期即招募國際義勇軍，援助烏軍抗俄。圖為烏克蘭南部城市馬力波一棟建築物嚴重毀損。（圖／路透）

南韓《中央日報》25日獨家披露，據熟知情況的消息人士透露，俄羅斯當局20日向南韓政府傳遞情報稱，以國際義勇軍身份，與烏克蘭軍隊一起戰鬥的南韓公民共有13人，其中2人死亡、4人將退出作戰返回南韓。而根據俄羅斯方面的主張，目前仍共有7名韓國人作為義勇軍參戰。

報導稱，俄羅斯同時警告南韓政府，對抗俄羅斯者不論國籍為何，都將被視為敵人。雖然俄方提供情報的意圖未明，但有分析指出，俄國可能想藉此試圖阻止烏克蘭吸收更多國際義勇軍，或是在當地發動心理戰，讓準備或正在參戰的義勇軍收到陣亡者消息後感到恐懼。另外，也有可能是為向各國政府表達對烏克蘭戰爭的強烈決心，警告對方盡快撤回參戰公民。

▲南韓78萬網紅李根大尉赴烏克蘭作戰，遭傳全是造假，幕後團隊發文澄清。（圖／翻攝自IG）

不過，《中央日報》也點出，俄方提供的情報與南韓外交部掌握的情況有部分出入，南韓外交部曾表示自3月2日後未經政府許可入境並滯留烏克蘭的公民共計4人，其中包含曾服役南韓海軍特戰團的知名YouTuber「李根大尉」在內。另外，一度加入國際義勇軍後退出並返國的人數，也比俄羅斯所說的4人來得更多。一名正在烏克蘭作戰的南韓公民A某25日透過匿名臉書專頁表示，目前並未收到2名同胞戰死的消息。

報導提到，有部分意見質疑，俄羅斯恐怕無法精準掌握南韓籍國際義勇軍的現況，只是以干擾對方等為目的，向相關國家洩漏錯誤訊息。消息人士表示，南韓為烏克蘭提供人道主義支援、與國際社會合作對抗俄羅斯，俄羅斯卻向南韓發來義勇軍的消息，「這個行為本身就表明這是令人難以相信的情報。」

消息人士繼續解釋，如果2名義勇軍戰死的情報屬實，那為何沒有確認屍體並核實死者身分，將陣亡者指認為韓國人並告知政府，卻遺漏了死者的身分資訊，這也顯示了相關情報的來源和取得方法缺乏可信度。

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