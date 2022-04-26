尹錫悅代表團抵達日本！會晤岸田文雄25分鐘　轉交尹錫悅親筆信

▲尹錫悅派遣的韓日政策協議代表團於26日抵達日本總理官邸。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統當選人尹錫悅24日派遣韓日政策協議代表團前往日本，今（26）日上午代表團團長、南韓國會副議長鄭鎮碩（정진석，國民力量）一行人抵達總理官邸，與日本首相岸田文雄進行約25分鐘的會談，雙方一致表示要共同努力改善韓日關係，同時繼承1998年《金大中－小淵惠三宣言》的精神。

根據《韓聯社》，尹錫悅方面的韓日政策協議代表團於26日上午10時40分（台灣時間上午9時40分），在日本總理官邸與岸田文雄進行25分鐘的面談，結束面談後，鄭鎮碩向現場採訪記者表示，「韓日兩國關係如今站在全新的出發點，為了發展具有未來願景的關係、為了實現共同利益，雙方一致認為應共同努力。」

鄭鎮碩對於此次韓日雙方的談話給予正面評價，而在抵達東京帝國飯店後，他也表示已經將尹錫悅的親筆信函轉交給岸田文雄。他透露信函內容為尹錫悅所架構的未來韓日關係發展願景，即為繼承《金大中－小淵惠三宣言》，在正視過去歷史的同時，也架構韓日兩國巨未來發展願景的關係。

在會談中是否邀請岸田文雄於5月10日前往南韓參加尹錫悅的總統就職典禮，鄭鎮碩表示，「國家領導人是否出席總統就職典禮，依照過往慣例，是日本必須自行決定的問題，因此我們此次並沒有（主動提出）邀請。日本若釋出岸田文雄出席等訊息，則我方必定以誠意相待。」

至於讓韓日兩國關係降至冰點的慰安婦議題、二戰朝鮮籍非法徵用勞工等南韓法院判決問題，鄭鎮碩則表示將尋求外交途徑，找尋讓當事者都能接受的方法。

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