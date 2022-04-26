快訊／半個台灣有感！05：30規模4.7地震　最大震度4級

▲地震報告。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
半個台灣有感！根據中央氣象局的地震報告，今天5時30分發生芮氏規模4.7的有感地震，震央位於台東縣近海，地震深度29.4公里，台東縣最大震度4級。
【 第051號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：111年04月26日05時30分35秒
震央位置：北緯23.31° 東經121.5°
震源深度：29.4公里
芮氏規模：4.7
相對位置：臺東縣政府北北東方 70.6 公里 (位於臺東縣近海)
各地震度級：
● 臺東縣地區最大震度4級
4級：長濱、成功、東河
2級：池上、利稻、海端
1級：鹿野、綠島、蘭嶼
● 花蓮縣地區最大震度3級
3級：富里
2級：玉里、紅葉、磯崎
1級：光復、水璉、西林、鹽寮、銅門、花蓮市、太魯閣、西寶
● 彰化縣地區最大震度2級
2級：彰化市
1級：員林
● 南投縣地區最大震度1級
1級：玉山、奧萬大、日月潭、合歡山、名間
● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：阿里山、大埔、民雄、太保市、番路、義竹
● 高雄市地區最大震度1級
1級：桃源、旗山
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、古坑、斗六市
● 臺南市地區最大震度1級
1級：楠西、善化
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
● 臺中市地區最大震度1級
1級：梧棲
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