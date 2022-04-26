快訊／半個台灣有感！05：30規模4.7地震　最大震度4級

中央氣象局預報員朱美霖表示，太平洋高壓勢力強盛，台灣附近、南海一帶天氣晴朗，明天（26日）高溫炎熱，全台都有27至34度，南部局部地區可達36度的極端高溫，午後熱對流影響，花東沿海有零星短暫陣雨，其他各地多雲到晴，午後大台北、宜蘭地區和各地山區有午後雷陣雨。預估明晚到27日（周三）清晨，東北風增強，北台灣降雨機率提高。