雷雨來襲「2波水彈」大降溫10度！　一張圖看變天時程：北部有感涼

▲太平洋高壓勢力強，明天全台高溫炎熱 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員朱美霖表示，太平洋高壓勢力強盛，台灣附近、南海一帶天氣晴朗，明天（26日）高溫炎熱，全台都有27至34度，南部局部地區可達36度的極端高溫，午後熱對流影響，花東沿海有零星短暫陣雨，其他各地多雲到晴，午後大台北、宜蘭地區和各地山區有午後雷陣雨。預估明晚到27日（周三）清晨，東北風增強，北台灣降雨機率提高。

氣象局預報，明天各地大多仍為多雲到晴，僅東部、東南部沿海地區有局部短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及其他山區將有局部短暫雷陣雨。溫度方面，清晨及夜晚各地低溫約23到25度，西半部高溫可達34度左右，東半部約30、31度，尤其中午前後高屏近山區或河谷有局部36度高溫發生機率，體感悶熱，紫外線強。

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▼一周天氣變化大，2波雨勢轉涼降10度。（圖／NCDR、中央氣象局）



預計27日起東北風稍增強，北部及東北部稍轉涼，迎風面雲量及水氣增多，東半部有局部短暫陣雨或雷雨，北部也有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。氣象局指出，28日（周四）清晨北部、東北部仍稍涼，不過白天起東北風稍減弱，北部、東北部稍回溫，加上水氣減少，各地大多多雲到晴，僅東半部有零星短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫對流陣雨。

氣象局表示，到了29日（周五）晚起至30日（周六）東北風再稍增強及影響，迎風面的北部及東半部地區又將轉為有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

天氣風險公司提醒，本周天氣有較大幅度的差異，「尤其是北部地區」。

▼一周天氣時程如下：

●4/25～4/26（周一～二）午後雷陣雨－

偏南風影響，各地上午天氣晴朗，西半部晨間有局部低雲或霧，下午時段山區容易有熱對流雲系發展帶來局部短暫雷陣雨，而且也有機會為大台北、東北部平地帶來影響。

●4/27（周三）北東轉雨－

微弱鋒面接近，北部、東半部地區雲量增多並有局部短暫陣雨機會，午後雷雨發展可能會更為旺盛，影響範圍及雨勢都有增加趨勢，中南部則是只有山區午後才有局部短暫雷陣雨。

●4/28（周四）雨緩北涼－

水氣有稍微減少趨勢，東半部雲量仍多有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴午後山區局部雷雨。這兩天有些微弱的東北風南下，雲量也稍多，因此北部地區氣溫會稍涼一點，其他地區感受可能就沒那麼明顯。

●4/29（周五）東北季風轉涼－

晚上東北季風增強，將持續影響到周末期間，且會帶來北方較涼的空氣，北部氣溫可能會明顯下滑，白天高溫可能會掉到23至26度左右，不過影響的程度還有些不確定性，需要再追蹤觀察。

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