恐有新颱「芙蓉」　模擬路徑圖曝光

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家賈新興今天（25日）提醒，要特別注意周五、周六南海可能有熱帶性低氣壓發展，也有變成颱風的機會，不管有沒有成颱，要觀察下周一到下周三天氣受其影響程度。而最新電腦模式模擬圖也曝光，若屆時成颱，將是今年第3號颱風「芙蓉」（Chaba，泰國提供，指熱帶花卉朱槿）。

▼最新歐洲系集模式資料。 （圖／翻攝賈新興YouTube）

[廣告]請繼續往下閱讀...

賈新興引用歐洲系集模式資料指出，下周二南海可能有颱風，目前資料看起來是對著台灣南邊走，或是離台灣比較遠，因是較後期的資料，所以還要再觀察。

至於近期是否可能有颱風生成，中央氣象局預報員曾昭誠接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，目前各家模式預測4月底到5月初南海會有擾動形成，有機會增強成颱風，但時間點、位置和強度都還要再觀察。

氣象專家吳德榮也在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提醒，最新各國（歐、美、加⋯）模式持續模擬期末（周四起至下周三）在南海有熱帶擾動發展，並皆有向東北緩慢迴轉的趨勢，迴轉的角度與台灣天氣是否受影響？程度又如何？有密切的關聯。

吳德榮指出，由於理論限制，不同模式末期模擬熱帶擾動的位置、強度及迴轉的角度，皆存有顯著差異，反映其不確定性，應持續觀察；而在菲律賓東方海域則另有一個熱帶擾動發展，各國模式模擬皆顯示，不致有接近台灣的機率。

▼吳德榮說，最新各國模式模擬下周二晚間8時850百帕渦度圖顯示，在南海有擾動（1）發展，並皆有向東北緩慢迴轉（淺藍線）的趨勢；在菲東海域則另有一個擾動（2）發展。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

