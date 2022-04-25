降5℃雨最多時間曝　恐有颱風生成靠近！迴轉角度很關鍵

▲吳德榮說，最新各國模式模擬下周二晚間8時850百帕渦度圖顯示，在南海有擾動（1）發展，並皆有向東北緩慢迴轉（淺藍線）的趨勢；在菲東海域則另有一個擾動（2）發展。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員曾昭誠表示，各家模式預測4月底到5月初南海有機會有颱風生成，但時間點、位置和強度都還要再觀察。氣象專家吳德榮則說，各國模式持續模擬周四起至下周三在南海有擾動發展，並皆有向東北緩慢迴轉的趨勢，迴轉的角度與台灣天氣是否受影響？有密切關聯。

曾昭誠接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（25日）和周二主要是午後雷陣雨的天氣型態；而周三和周五各有一波東北風，屆時迎風面北部、東半部降雨增加，其他地區仍是午後雷陣雨，又以周三水氣較多。

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曾昭誠說，今、周二各地高溫都30度以上，其中南部近山區和平地可能接近35度；周三北部、東半部稍降低，來到28、29度，周四又稍上升。根據氣象局預報，北市周二高溫還有34度，周三降到29度，降幅達5度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



至於近期是否可能有颱風生成，曾昭誠表示，目前各家模式預測4月底到5月初南海會有擾動形成，有機會增強成颱風，但時間點、位置和強度都還要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周三低層水氣增多，大氣不穩定，有局部陣雨或雷雨的機率，高溫微降1、2度仍偏熱；周四低層水氣減少，大氣趨於穩定，各地晴午後多雲，午後鄰近山區有小範圍短暫陣雨的機率，各地暖如夏。

吳德榮分析，周五、周六低層水氣再增多，大氣不穩定度提高，有局部陣雨或雷雨的機率，高溫微降1、2度仍偏熱；周日東北風南下，北部、東半部有局部陣雨，北台轉涼，中南部雲量增多，白天高溫略降。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）







吳德榮提醒，最新各國（歐、美、加⋯）模式持續模擬期末（周四起至下周三）在南海有熱帶擾動發展，並皆有向東北緩慢迴轉的趨勢，迴轉的角度與台灣天氣是否受影響？程度又如何？有密切的關聯。

吳德榮指出，由於理論限制，不同模式末期模擬熱帶擾動的位置、強度及迴轉的角度，皆存有顯著差異，反映其不確定性，應持續觀察；而在菲律賓東方海域則另有一個熱帶擾動發展，各國模式模擬皆顯示，不致有接近台灣的機率。