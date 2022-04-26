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拯救下半身肥胖！「未來褲」降落　夏天來臨也不怕！

▲▼石墨烯,石墨烯塑崩褲,下半身,肥胖,吳淡如,林美秀。（圖／記者張芳瑜攝）

【企劃特輯】

日前《三立新聞網》透過網路問卷調查「目前下半身最困擾妳的是什麼？」，引發不少女性網友熱烈討論、參與投票。其中8成5網友都對凸出的小腹感到不滿意，顯見「腹愁者聯盟」人數居高不下。另外也有約7成的網友想改善總是溢出來的腰內肉、超過6成的網友受不了自己大腿兩側的馬鞍肉和鬆弛下垂的肥臀。難道下半身肉肉真的這麼難纏嗎？

▲▼石墨烯,石墨烯塑崩褲,下半身,肥胖,吳淡如,林美秀。（圖／品牌提供） 

用科技解決身材五大痛點　該藏起來的贅肉不會到處亂跑

市面上不少品牌推出機能褲、塑身褲都標榜可以拯救肉肉身型，但是不少網友都在實際體驗過後紛紛提出困擾，像是「不透氣」、「太緊產生束縛感」、「皮膚容易過敏」及「腰間容易反捲」等等，讓想要塑身的女孩們紛紛敲碗進化版的機能褲。

由兩大天后吳淡如和林美秀共同代言的「PP石墨烯塑崩褲」，在2021年一推出便造成30萬件的搶購熱潮，今年更是推出第2代進化版的「PP石墨烯塑崩褲+」，不論是要塑身或是崩脂，都靠這一件「未來褲」就能搞定，專門拯救有下半身困擾的女孩們。

▲▼石墨烯,石墨烯塑崩褲,下半身,肥胖,吳淡如,林美秀。（圖／品牌提供）

▲林美秀、吳淡如連續第二年代言石墨烯塑崩褲。【官網優惠組】

「第二代石墨烯塑崩褲+」燃脂降肉超有感

到底什麼神褲這麼厲害？「第二代石墨烯塑崩褲+」使用的是最新科技的特殊織品面料，這種最薄卻最堅硬的奈米材料，可以隨著溫度調節導熱率，在10度低溫的時候導熱率低，穿起來保暖蓄熱，30度高溫的時候則啟動散熱功能帶來透氣舒爽，堪稱是史上最聰明的褲子！此外，利用高達93%放射率的遠紅外線，達到深層循環、減緩關節疼痛，促進升溫燃脂，另外也針對女孩們腰、腹、髖部、大腿及小腿等5大痛點對症下藥，就是要妳超有感！

▲▼石墨烯,石墨烯塑崩褲,下半身,肥胖,吳淡如,林美秀。（圖／品牌提供）

 ▲透過石墨烯讓身體產生微循環，讓代謝效果事半功倍。【momo購物特惠組】

全新拉提技術　量身打造的醫美級效果
收緊腹部：V型蜂巢式編織，包覆腹部，暖宮收腹
強化腰部：X型腰部支撐，強化腰線，減少腰後肉
加壓髖部：斜紋延伸加壓區，從髖部經大腿到小腿，通膽經，告別阻塞
收服大腿：花托型上提區，收服粗大腿，打造臀部微笑曲線
按摩小腿：點狀按摩區，拒絕腿酸腳麻，告別蘿蔔腿

▲▼石墨烯,石墨烯塑崩褲,下半身,肥胖,吳淡如,林美秀。（圖／品牌提供）

▲「第二代石墨烯塑崩褲+」全新升級，擁有醫美等級的效果。

一上市即有仿冒品　官方呼籲：「認明雷射標不要買到假貨」

新開發成功的「第二代石墨烯塑崩褲+」，就是針對女性的三個徵狀、五大痛點進行全方位的改善。目前這種科技製作法，目前也只有PP做得出來，一般仿冒品根本學不來。這次業者也在每件「石墨烯塑崩褲+」上增加品牌吊牌，每個吊牌上都有一組官方專屬限定碼及雷射仿偽標籤，更好分辦正貨假貨，防止仿冒品再度讓消費者受害的現象發生。

▲▼石墨烯,石墨烯塑崩褲,下半身,肥胖,吳淡如,林美秀。（圖／品牌提供）

五種新科技「第二代石墨烯塑崩褲+」哪裡買?
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7GG
●momo購物特惠組：https://chshop.work/BL2ew
●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/uhn-D3E_s2c

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關鍵字：

石墨烯石墨烯塑崩褲下半身肥胖吳淡如林美秀

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