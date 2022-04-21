　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「未來褲」塑身、推脂、解壓力！林美秀、吳淡如：下半身年輕十歲

▲▼未來褲,塑身,推脂,解壓,林美秀,吳淡如,石墨烯,塑崩褲。（圖／品牌提供）

【企劃特輯】

一件可以讓下半身年輕十歲的「未來褲」昨日正式舉辦發表會！延續去年火熱至今的「石墨烯材質」，這件號稱全球第一件「未來概念褲」的「第二代石墨烯塑崩褲+」，除了不分尺寸、可以讓運動效率和微循環提高之外，更融合五大全新概念，在重點部位導入最新的「演算法科技」，達到類醫美等級的效果；試穿發表會上林美秀、吳淡如穿上後都讚嘆，「自己的下半身變年輕了」！

▲▼未來褲,塑身,推脂,解壓,林美秀,吳淡如,石墨烯,塑崩褲。（圖／品牌提供）
【官網優惠組】

▲▼未來褲,塑身,推脂,解壓,林美秀,吳淡如,石墨烯,塑崩褲。（圖／品牌提供）
【EHS東森購物特惠組】

臀部變大下垂：「拉提科技」讓臀線立體、腿修長
根據統計調查：女性年過中年，下半身會出現三大徵狀：(一)臀部變大、下垂：伴隨著年紀逐漸增長，外形容貌也會有很多變化，尤其臀部會慢慢鬆弛和下垂以及增大，平時穿上貼身衣服的時候，看上去會顯得稍嫌寬鬆邋遢、腿看起來變短。「第二代石墨烯塑崩褲+」特別在大腿臀部的部位導入「拉提技術」，可讓上大腿連接臀部的部分線條向上托高約五公分，讓大腿高修長、臀型更堅挺。

▲▼未來褲,塑身,推脂,解壓,林美秀,吳淡如,石墨烯,塑崩褲。（圖／品牌提供）

腹肉肚肉難消：「V型蜂巢消脂技術」腹肉內縮2~3吋
(二)腰腹部位贅肉增多：有時候自己並不會吃很多的食物，但小腹卻在變大，而且這些贅肉特別難消除；其實並不是因為在變胖，而是伴隨著年紀的增長，人體的新陳代謝能力慢慢降低，腸胃的蠕動速度也變慢了，吃進肚子的東西不容易被人體消化和分解，然後不斷堆積在身體裡，變成了脂肪。「第二代石墨烯塑崩褲+」在腹部的重點部位採用「V型峰巢式編織技術」，它用「隱形加壓」的效果，可以將腹肉外推、壓縮，讓微凸的小腹在穿上後有收縮的視覺效果，可以讓腹肉內縮2~3吋，達到收脂體雕的目的。

▲▼未來褲,塑身,推脂,解壓,林美秀,吳淡如,石墨烯,塑崩褲。（圖／品牌提供）

小腿蜘蛛網：「石墨烯按摩穴位」紓解腿部壓力
(三)靜脈曲張：靜脈曲張容易發生在中年女性身上。主要原因是女性荷爾蒙等因素有關。常見的壓力來自懷孕、過胖或長時間的站立，長時間坐著也會導致靜脈曲張；年紀漸長，靜脈血管會變弱、失去彈性，也會形成靜脈曲張。「第二代石墨烯塑崩褲+」在小腿部分，則運用穴位原理，設計點狀的石墨烯按摩熱點，舒緩久站的小腿，減緩壓力帶來的痠麻感。

▲▼未來褲,塑身,推脂,解壓,林美秀,吳淡如,石墨烯,塑崩褲。（圖／品牌提供）

新開發成功的「第二代石墨烯塑崩褲+」，就是針對女性的三個徵狀、五大痛點進行全方位的改善。目前這種科技製作法，目前也只有PP做得出來，一般仿冒品根本學不來。這次業者也在每件「石墨烯塑崩褲+」上增加品牌吊牌，每個吊牌上都有一組官方專屬限定碼及雷射仿偽標籤，更好分辦正貨假貨，防止仿冒品再度讓消費者受害的現象發生。

▲▼未來褲,塑身,推脂,解壓,林美秀,吳淡如,石墨烯,塑崩褲。（圖／品牌提供）

▲▼未來褲,塑身,推脂,解壓,林美秀,吳淡如,石墨烯,塑崩褲。（圖／品牌提供）


五種新科技「第二代石墨烯塑崩褲+」哪裡買?
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7Gx
●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/llORp
●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/uhn-D3E_s2c

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►雅詩蘭黛小棕瓶特價！快補貨

ET快訊
打AAB確診「3魔王症狀曝」　看診費、專車、保險證明一次看
「不會讓小孩打莫德納！」　醫親吐3感受：只會講幹話
快訊／傳今逼近3千例！　陳時中急向立院請假
新防疫保單一次看！　確診住院「最高賠10萬」
水原希子遭逼「露毛」拍床戲！　驚見製作人摸女星大腿
快訊／華視誤播戰爭「8人懲處出爐」！
「腳交千金」逼聞腳　司機EQ驚人！客訴1幕網跪了
LIVE／今傳破3000例！周玉蔻確診一語成讖　密切接觸座上
快訊／衛福部預估「這天」確診破萬！　疫調再簡化
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

購物天后搶買見證　升級版塑崩褲掀演藝圈代言內鬨

「未來褲」上市！一件褲竟有五種醫美效果？

【廣編】特上動漫祭39款航海王包裝上市　還能爽抽最新Switch

「未來褲」塑身、推脂、解壓力！林美秀、吳淡如：下半身年輕十歲

手捧這束花超吸睛！頂呱呱「炸雞花」回來了　4種罪惡炸物一次吃

月底單日恐萬人確診！各大賣場提前備貨防搶　「這2樣」賣最好

今天衝了！地球日爽喝「超商美式、拿鐵買2送2」　環保杯再折7元

蟹膏飯糰爆超濃海味！超商獨家聯名人氣壽司店　海陸壽司一盒吃到爽

居家防疫三大類用品先備好　準備兩週量即可不用過度囤貨

月底恐破萬例！她列「9大囤糧備貨清單」引熱議　網：第8點要多買

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

護瓜大聯盟！西瓜產季防小偷　警帶爺奶組「蜈蚣陣」超霸氣

回家遭黑汪全身式緊貼狂聞　姐坦白：有到收容所抱狗啦

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

店員拍手嗨唱「分手快樂」　離婚男摀臉求饒：好了好了

正妹搭高鐵突遇「迷路行李箱」 大叔一旁睡翻！網笑：把妹新技

【廣編】特上動漫祭39款航海王包裝上市　還能爽抽最新Switch

「未來褲」塑身、推脂、解壓力！林美秀、吳淡如：下半身年輕十歲

手捧這束花超吸睛！頂呱呱「炸雞花」回來了　4種罪惡炸物一次吃

月底單日恐萬人確診！各大賣場提前備貨防搶　「這2樣」賣最好

今天衝了！地球日爽喝「超商美式、拿鐵買2送2」　環保杯再折7元

蟹膏飯糰爆超濃海味！超商獨家聯名人氣壽司店　海陸壽司一盒吃到爽

居家防疫三大類用品先備好　準備兩週量即可不用過度囤貨

月底恐破萬例！她列「9大囤糧備貨清單」引熱議　網：第8點要多買

4月瘋搶1元免運！賣場最新「外送APP」上線了　最快1小時送到家

全聯首推母親節福袋！頭獎155萬Mini cooper　鑽石、金塊獎項曝光

威力彩今飆8.8億！4星座偏財運超旺…金牛快準備「3根吸管」

雲林本土確診飆破30！　確診疫情影響24所學校停課

情勢緊張！俄試射薩爾馬特飛彈前「先通知美方」　美：未構成威脅

「烏克蘭戰地醫生」喊寶貝　高雄婦暈船！險把66萬老本噴光

鼎基先進材料5月掛牌上市　SPACE X加持！「TPU教父」擁優勢

獨／高雄居隔確診者問診畫面曝！醫：每天關懷「這件事」很重要

放了茂谷柑果粒！清爽系「柑檸生吐司」新登場　限時9天下殺9折吃

網轟快篩陽「被1922踢皮球」　實測6分鐘接通！正確流程曝光

不斷更新／650校停課！北市5萬師生免到校　各縣市停課統計一次看

才跟周玉蔻同場錄影！　蔡易餘緊急快篩結果出爐

消費熱門新聞

網列「9大囤糧備貨清單」引熱議

超商限時2天「美式、拿鐵買2送2」環保杯再折7元

月底單日恐萬人確診！各大賣場提前備貨防搶

全聯DM最新優惠出爐！社團列清單必買

測驗你是哪一種社畜？把關打拚族的健康飲食

頂呱呱「真心炸雞花」限時開賣！

好自在「3大明星商品」特價再享滿額現折

超商聯名人氣壽司店打造3款輕食新品

麥當勞「韓風炸雞腿」限時42天回歸

「未來褲」塑身、推脂、解壓力！讓下半身年輕十歲

只有3天！超商4大咖啡飲品買8杯送4杯

超商夢幻系「西西里咖啡」重磅回歸

口袋裡摸到什麼最讓人興奮？

炎亞綸成為醫美龍頭新代言人大秀腹肌

更多熱門

相關新聞

升級版塑崩褲掀演藝圈代言內鬨

升級版塑崩褲掀演藝圈代言內鬨

吳淡如、林美秀雙后代言的PP石墨烯塑崩褲，如今廠商再推二代升級版，針對腰、腹、大腿、小腿、髖部5大肥胖痛點對症下藥，獨家魔法拉提技術，讓腿長延伸5公分、秒變翹臀珍，懶人瘦身褲引發演藝圈騷動，連愛騎馬的購物天后斯容一穿也愛上，毛遂自薦搶當見證人。

「未來褲」竟有五種醫美效果？

「未來褲」竟有五種醫美效果？

未來褲五種新科技十年內無法超越

未來褲五種新科技十年內無法超越

白家綺哀戚送別唐美雲母最後一程

白家綺哀戚送別唐美雲母最後一程

唐美雲喪母暴瘦7公斤　凌晨感覺「媽媽幫忙蓋被」

唐美雲喪母暴瘦7公斤　凌晨感覺「媽媽幫忙蓋被」

關鍵字：

未來褲塑身推脂解壓林美秀吳淡如石墨烯塑崩褲

讀者迴響

熱門新聞

仙女媽13年狂生7胎！稱不想浪費好基因

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

快訊／腳交千金伸腿逼聞：香不香？司機氣炸開吉了

台中「腳交千金」踩椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

丟丟妹剪掉招牌厚瀏海！　「耳下3cm短髮」新造型美翻網

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

1篇靠北網文曝「教育界小豬」劈腿　正宮大反擊

快訊／周玉蔻確診！　PCR檢測陽性

剩10天單日恐破萬　醫曝1時間更危險

醫：身邊沒感染者就代表你沒朋友

粿粿爆退出《全明星4》！

「6大常備藥品」爆缺貨！普拿疼、小孩退燒糖漿買不到

快訊／傳今日確診上看3000例！　指揮中心14:00說明

肥蟲狂啃傢俱3年「他放路邊繼續養」！下場崩潰

更多

最夯影音

更多
李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期
薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面