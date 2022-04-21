「未來褲」塑身、推脂、解壓力！林美秀、吳淡如：下半身年輕十歲

【企劃特輯】

一件可以讓下半身年輕十歲的「未來褲」昨日正式舉辦發表會！延續去年火熱至今的「石墨烯材質」，這件號稱全球第一件「未來概念褲」的「第二代石墨烯塑崩褲+」，除了不分尺寸、可以讓運動效率和微循環提高之外，更融合五大全新概念，在重點部位導入最新的「演算法科技」，達到類醫美等級的效果；試穿發表會上林美秀、吳淡如穿上後都讚嘆，「自己的下半身變年輕了」！



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臀部變大下垂：「拉提科技」讓臀線立體、腿修長

根據統計調查：女性年過中年，下半身會出現三大徵狀：(一)臀部變大、下垂：伴隨著年紀逐漸增長，外形容貌也會有很多變化，尤其臀部會慢慢鬆弛和下垂以及增大，平時穿上貼身衣服的時候，看上去會顯得稍嫌寬鬆邋遢、腿看起來變短。「第二代石墨烯塑崩褲+」特別在大腿臀部的部位導入「拉提技術」，可讓上大腿連接臀部的部分線條向上托高約五公分，讓大腿高修長、臀型更堅挺。





腹肉肚肉難消：「V型蜂巢消脂技術」腹肉內縮2~3吋

(二)腰腹部位贅肉增多：有時候自己並不會吃很多的食物，但小腹卻在變大，而且這些贅肉特別難消除；其實並不是因為在變胖，而是伴隨著年紀的增長，人體的新陳代謝能力慢慢降低，腸胃的蠕動速度也變慢了，吃進肚子的東西不容易被人體消化和分解，然後不斷堆積在身體裡，變成了脂肪。「第二代石墨烯塑崩褲+」在腹部的重點部位採用「V型峰巢式編織技術」，它用「隱形加壓」的效果，可以將腹肉外推、壓縮，讓微凸的小腹在穿上後有收縮的視覺效果，可以讓腹肉內縮2~3吋，達到收脂體雕的目的。





小腿蜘蛛網：「石墨烯按摩穴位」紓解腿部壓力

(三)靜脈曲張：靜脈曲張容易發生在中年女性身上。主要原因是女性荷爾蒙等因素有關。常見的壓力來自懷孕、過胖或長時間的站立，長時間坐著也會導致靜脈曲張；年紀漸長，靜脈血管會變弱、失去彈性，也會形成靜脈曲張。「第二代石墨烯塑崩褲+」在小腿部分，則運用穴位原理，設計點狀的石墨烯按摩熱點，舒緩久站的小腿，減緩壓力帶來的痠麻感。

新開發成功的「第二代石墨烯塑崩褲+」，就是針對女性的三個徵狀、五大痛點進行全方位的改善。目前這種科技製作法，目前也只有PP做得出來，一般仿冒品根本學不來。這次業者也在每件「石墨烯塑崩褲+」上增加品牌吊牌，每個吊牌上都有一組官方專屬限定碼及雷射仿偽標籤，更好分辦正貨假貨，防止仿冒品再度讓消費者受害的現象發生。



五種新科技「第二代石墨烯塑崩褲+」哪裡買?

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