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不靠P圖！林美秀、吳淡如攜手代言「未來褲」：穿起來年輕了十歲！

▲▼林美秀,吳淡如,未來褲。（圖／業者提供） 

【企劃特輯】

千呼萬喚，「第二代石墨烯塑崩褲+」終於發表上市！延續去年火熱至今的「石墨烯材質」，這件號稱全球第一件「未來概念褲」的「第二代石墨烯塑崩褲+」，除了不分尺寸、可以讓運動效率和微循環提高之外，更融合五大全新概念，在重點部位導入最新的「演算法科技」，達到類醫美等級的效果；發表會上林美秀、吳淡如穿上後都讚嘆，「自己的下半身變年輕了」！

▲▼林美秀,吳淡如,未來褲。（圖／業者提供）

▲林美秀、吳淡如連續第二年代言石墨烯塑崩褲。【官網優惠組】

用科技解決身材五大痛點　該藏起來的贅肉不會到處亂跑

一般褲子的功能只能遮蓋身體，但未來褲「第二代石墨烯塑崩褲+」針對台灣女性身材五大痛點：腰部、腹部、髖部、大腿、小腿五個部位，全面升級製作方式，光一件小小的褲子就有五個不同的「新科技」，而且不分尺寸，從22腰到46腰都能穿得下，而且讓鬆垮、鬆弛的下半身瞬間緊實拉提的類醫美的視覺效果。

▲▼林美秀,吳淡如,未來褲。（圖／業者提供）

▲「第二代石墨烯塑崩褲+」火辣上市，好身型完全不用P圖。【東森購物特惠組】

加強臀部、小腹線條的修飾並解決腿部壓力

女性年過中年，下半身會出現三大徵狀：

（一）臀部變大、下垂：伴隨著年紀逐漸增長，外形容貌也會有很多變化，尤其臀部會慢慢鬆弛下垂以及增大。「第二代石墨烯塑崩褲+」特別在大腿臀部的部位導入「拉提技術」，可讓上大腿連接臀部的部分線條向上托高約五公分，讓大腿高修長、臀型更堅挺。

（二）腰腹部位贅肉增多：人過三十小腹不斷變大，而且這些贅肉特別難消除；「第二代石墨烯塑崩褲+」在腹部的重點部位採用「V型峰巢式編織技術」，它用「隱形加壓」的效果，可以將腹肉外推、壓縮，讓微凸的小腹在穿上後有收縮的視覺效果，可以讓腹肉內縮2~3吋，達到收脂體雕的目的。

（三）靜脈曲張：靜脈曲張容易發生在中年女性身上。常見的壓力來自懷孕、過胖或長時間的站立，長時間坐著也會導致靜脈曲張。「第二代石墨烯塑崩褲+」在小腿部分，運用穴位原理，設計點狀的石墨烯按摩熱點，舒緩久站的小腿，減緩壓力帶來的痠麻感。

▲▼林美秀,吳淡如,未來褲。（圖／業者提供）

▲「第二代石墨烯塑崩褲+」全新升級，擁有醫美等級的效果。

一上市即有仿冒品　官方呼籲：「認明雷射標不要買到假貨」

新開發成功的「第二代石墨烯塑崩褲+」，就是針對女性的三個徵狀、五大痛點進行全方位的改善。目前這種科技製作法，目前也只有PP做得出來，一般仿冒品根本學不來。這次業者也在每件「石墨烯塑崩褲+」上增加品牌吊牌，每個吊牌上都有一組官方專屬限定碼及雷射仿偽標籤，更好分辦正貨假貨，防止仿冒品再度讓消費者受害的現象發生。

▲▼林美秀,吳淡如,未來褲。（圖／業者提供）

▲▼林美秀,吳淡如,未來褲。（圖／業者提供）

五種新科技「第二代石墨烯塑崩褲+」哪裡買？

官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7Gz
東森購物特惠組：https://chshop.work/L8YZf
實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/uhn-D3E_s2c

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