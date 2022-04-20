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購物天后搶買見證　升級版塑崩褲掀演藝圈代言內鬨

▲▼石墨烯,購物天后斯容,石墨烯塑崩褲。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

吳淡如、林美秀雙后代言的PP石墨烯塑崩褲，成功將高端科技、醫療產業使用的「石墨烯」材質導入褲子，助30萬女性無痛瘦身，如今廠商再推二代升級版，針對腰、腹、大腿、小腿、髖部5大肥胖痛點對症下藥，獨家魔法拉提技術，讓腿長延伸5公分、秒變翹臀珍，懶人瘦身褲引發演藝圈騷動，連愛騎馬的購物天后斯容一穿也愛上，毛遂自薦搶當見證人。

▲▼石墨烯,購物天后斯容,石墨烯塑崩褲。（圖／業者提供）

長時間久坐辦公室，缺乏運動又抵擋不住美食誘惑，讓不少女性下半身走樣，水桶腰、肥臀影響外觀自信，還可能壓迫血液循環不良，輕則肌肉僵硬、腳麻痠痛，重則導致骨盆歪斜，健康亮紅燈。

為了解決天底下廣大女性的煩惱，MIT廠商不惜斥資鉅額研發，將應用第三代半導體、國防工業的珍稀超導體材質「石墨烯」運用在紡織品上，媲美神奇黑科技的PP石墨烯塑崩褲一推出即震撼市場，如今更趁勝追擊，推出升級版第二代PP石墨烯塑崩褲，KO五大身材痛點。

▲▼石墨烯,購物天后斯容,石墨烯塑崩褲。（圖／業者提供）

▲【官網優惠組】

穿著就是動次動　加速循環啟動代謝

吳淡如、林美秀雙天后代言的PP石墨烯塑崩褲，已造成30萬人搶購轟動，這款穿上就有「動次動次」運動效果的瘦身神褲，讓斯容一見傾心。精明識貨的她，在《醫師好辣》節目中大方分享這款神奇懶人瘦身褲的親身體驗，來勢洶洶頗有搶當代言人的企圖心。

「我很愛騎馬，這其實是一種全身運動，每次騎都會大爆汗，最討厭褲子太悶⋯⋯但穿上PP石墨烯塑崩褲完全不悶，超彈性上下馬也不怕破褲，最厲害的是可以促進新陳代謝，讓運動事半功倍。」斯容說，除了運動外，平常工作必須久站的她，更大推二代褲身獨有點狀穴位按摩設計，告別腫脹爆肌小腿肚。

▲▼石墨烯,購物天后斯容,石墨烯塑崩褲。（圖／業者提供）

▲二代石墨烯塑崩褲有點狀加壓按摩設計，可以預防小腿痠麻，讓長期工作久站的斯容愛不釋手。【EHS東森購物特惠組】

5大全新升級　揮別嬸味變身翹臀珍

被號稱是「未來褲」的第二代PP石墨烯塑崩褲，直球對決針對台灣女性身材五大痛點，以X型腰部支撐強化腰線、V型蜂巢編織平坦收腹、髖部斜紋延伸加壓預防阻塞、大腿處花托型上提打造名模長腿、小腿處點狀按摩拒絕腳痠腳麻，超強彈力支撐從S到2XL、22腰到46腰都能穿，吸收並釋放遠紅外線，越穿越窈窕健康。

▲▼石墨烯,購物天后斯容,石墨烯塑崩褲。（圖／業者提供）

▲二代石墨烯塑崩褲針對女性五大痛點做各部位升級。

▲▼石墨烯,購物天后斯容,石墨烯塑崩褲。（圖／業者提供）

▲透過石墨烯釋放遠紅外線波，可以幫助循環代謝，運動效果更加倍。

近年，海內外演藝圈流行回收舊愛，從翹臀珍珍妮佛羅培茲重回班艾佛列克懷抱、大S具俊曄閃電再婚，讓渴望愛情的斯容好生羨慕。第二代PP石墨烯塑崩褲的魔法拉提技術讓人腿長延伸5公分、臀線立體UP，垂臀也能變美尻，維持最佳狀態，讓真愛不用遲到20年。

五種新科技「第二代石墨烯塑崩褲+」哪裡買？

官網優惠組►https://ppweb.tw/aj7Gq
EHS東森購物特惠組►https://chshop.work/llORp
PP醫療級石墨烯粉絲專頁►https://reurl.cc/gzGvjL
LINE 官方帳號►https://line.me/ti/p/@353xwgrr
客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/qZhV-APg5F4

►這咖「德國製鐵鍋」讓你一秒變神廚！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

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石墨烯購物天后斯容石墨烯塑崩褲

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