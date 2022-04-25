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陳椒華盼政府企業疼惜勞工　設專法保障外送員勞動權益

▲▼時代力量立委陳椒華25日在立法院召開「面對通膨及疫情雙重壓力，呼籲政府與企業善待員工的五個訴求」記者會。（圖／陳椒華辦公室提供）

▲時代力量立委陳椒華召開「面對通膨及疫情雙重壓力，呼籲政府與企業善待員工的五個訴求」記者會。（圖／陳椒華辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

五一勞動節前夕，時代力量立委陳椒華25日表示，在國際普遍注重勞工的貢獻與權益的時代，政府與企業主應該更加疼惜員工，保障勞工的就業權益、身心健康與生命安全，適時加薪體恤廣大勞工，並提出成立外送防疫國家隊、設置專法保障外送員的勞動權益等訴求。

陳椒華25日上午偕同時代力量高雄市議員林于凱、時代力量台北市議員參選人陳志明、劉仕傑、時代力量台中市議員參選人吳佩芸等人，在立法院共同召開「面對通膨及疫情雙重壓力，呼籲政府與企業善待員工的五個訴求」記者會。

陳椒華說明，時代力量在勞動節前夕，提出呼籲政府與企業應落實善待員工的5大訴求，分別為正視弱勢勞工的生存風險，幫助勞工度過難關；適時調漲薪資跟上物價上漲，讓勞工生活能跟上平均水準；重視派遣勞工的權益保障與勞動安全；成立外送防疫國家隊，健全國家防疫鏈；超商及量販店應提供座椅，以增進勞工健康。

陳志明指出，當面對緊急財務支出風險時，有15.5%的民眾連支應生活都有困難，這些民眾若面臨突發性失業、急病或意外等衝擊，缺乏足夠的對應與恢復能力，呼籲政府正視弱勢勞工的生存風險，透過補助方式減輕弱勢勞工，而業主也應適時調漲薪資疼惜員工。

林于凱則說，由於疫情嚴峻，加上外食族人口逐年攀升，宅經濟帶動外送平台興起，外送員已累積至12萬名，推升了每年400億的外送經濟產值，然而這巨大的商機卻是建築在外送員過勞、承受高交通風險與不完整的勞工保護法規上。

林于凱表示，近年來由於外送員車禍事故頻傳，引起社會大眾關注外送員的勞動安全，因此呼籲政府設置外送產業專法，保障外送員的勞動權益與消費者權益，以降低交通事故所致的生命與財損風險。

劉仕傑指出，便利超商24小時營業，提供便捷的民生服務，使得便利商店已超越百貨業，然而便利超商的店員長期久站，易造成靜脈屈張、膝蓋骨骼等問題，呼籲台灣業者應跟上世界趨勢，給長期久站的員工一張座椅。

吳佩芸也說，截至今年3月底，國內前4大超商累積有1.8萬家分店，員工數已達1.6萬人，呼籲企業主能以同理心，提供一個更友善的工作環境，提供員工工作椅，成就真正的幸福企業。

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