5／1台鐵停駛改公路接駁「北東車程7小時」　收費方式出爐

▲台鐵五一勞動節表定列車全數停駛。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵員工不滿公司化條例草案，因而發起五一勞動節不上班活動，交通部台鐵局表示，當日出勤列車長人數極少，因此表定列車全數停駛，將透過高鐵、客運、巴士等執行「類火車」接駁，預計台北－台東車程約7小時，收費方式則比照區間車或區間快車處理。

台鐵局長杜微表示，本次應是自民國77年以來，首次非天災因素大規模停駛，目前統計五一當日出勤運務人員約五成，其中車長僅三成，司機員則是相對最少，因此才會宣布表定列車全面停駛，屆時若有人力也會機動開行加班車，並會提前公告。

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▲交通部5/1執行疏運應變計畫。（圖／公路總局）

交通部長陳彥伯預估，當日台北－台東行車時間約6到7小時。杜微表示，類火車都會按照表定時間開車，旅客須透過電子票證刷卡付費，將比照區間車或區間快車收費方式收費，由於類火車停靠地點都很靠近車站，因此旅客上下車前需先在車站刷卡付費。

公路總局長陳文瑞表示，東部幹線疏運比較嚴峻，高公局當日也會執行疏運管制措施，公總也會針對北花路廊啟用大客車專用路肩，確保遊覽車或客運可以在一定水準下執行服務，地區疏運方面，也會協調當地警察機關，針對容易塞車的路段進行交通疏運。

高公局科長蔡明哲表示，國道西部路網服務水準足夠，東部路線受限國五通過量可能較塞，預計增加4到10％的通勤量，會達到連假規模的下限，部分路段、時段將採取嚴格封閉的管制措施，改採大客車優先通行，避免國五過塞。