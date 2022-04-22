快訊／台鐵5／1表定列車「全數停駛」　公路接駁計畫出爐

記者李宜秦／台北報導

立法院交通委員會通過台鐵公司化條例草案部分條文，台鐵企業工會不滿發起「五一勞動節不上班」抗爭活動。交通部台鐵局表示，5月1日表定列車全數停駛，改以遊覽車執行「類火車」公路接駁，鐵路運輸則機動發車。

▲台鐵5/1表定列車全數停駛。（圖／記者呂佳賢攝）

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截至今日，台鐵5月1日訂票數約1.3萬張，東部幹線5000張。根據交通部規劃，將透過遊覽車、客運、9人巴士、高鐵等運具，補足鐵路運輸缺口。城際運輸部分，西部運能高鐵共提供25萬、國道客運23.1萬，東部國道客運8.2萬；區域運輸部分，市區客運運能共提供19.1萬，預計可補足台鐵疏運缺口。

以最需要鐵路輸運的花東線為例，屆時以客運替代，包括0951花蓮－台東直達車路線，行駛時間4小時，首班車花蓮端6:30，台東端8:00，末班車花蓮端20:00，台東端20:00、0952花蓮－玉里區間車路線，行駛時間2小時30分，首班車花蓮端6:00，玉里端9:00，末班車花蓮端22:00，玉里端22:45、0953玉里－台東區間車路線，行駛時間1小時30分，首班車台東端7:30，玉里端8:30，末班車台東端21:15，玉里端00:30。

0951直達車沿途行經花蓮火車站、玉里火車站、台東火車站。0952區間車行經花蓮、吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里。0953區間車行經玉里、富里、池上、關山、鹿野、台東。

▼交通部5/1疏運應變計畫，將以遊覽車支援鐵路疏運缺口。（圖／公路總局）

台鐵局表示，明日將進行各站接駁情境預演，25日正式演練、30日成立各級緊急應變中心，預計5月2日各級列車即可正常行駛。台鐵官網將建置「五一勞動節應變計畫專區」，供旅客查詢，專區預計於27日12:00上線，相關資訊可撥打客服專線0800-765-888查詢。

台鐵局表示，將透過官網、台鐵e訂通APP揭露最新轉運資訊，各車站會以書面公告及播音等方式，即時公告列車停駛或調整營運模式資訊，另各站也會成立服務團隊，引導旅客轉乘。

台鐵局表示，乘車日在4月30日至5月2日未使用車票，於一年內至可各站辦理退票，免收退票手續費。已退票者，得憑退票證明於各車站窗口申請退還退票手續費。定期票延長使用期限一日。當日自動售票機暫停發售。

▼台鐵地區、支線疏運計畫。（圖／台鐵局）