疫情共存最壞狀況！柯文哲：年底400萬人確診　16萬重症「4萬人死亡」

記者袁茵／台北報導

面對新冠肺炎疫情升溫，台北市長柯文哲24日直言，全台最高峰應該是每天5萬例，且預計會維持100天。國民黨台北市議員羅智強25日詢問，台灣走向共存的最壞情況會到如何？柯文哲則說，確診量最高400萬人，大約會有16萬人重症住到加護病房，並且死4萬人左右。

柯文哲25日赴市議會專案報告，國民黨台北市議員羅智強表示，中央現在傾向與疫情共存政策，以柯文哲的2年防疫經驗來看，台灣與疫情共存要付出的代價為何？2022年底會達多少人確診？

柯文哲認為，到年底會有400萬人以上確診，重症住到醫院加護病房的約有4％，也就是16萬人左右；因為新加坡最厲害的新加坡死亡率約0.1％，美國約1％，所以預估台灣會死約4萬人，「其實還是很嚴重。」

羅智強追問，中央是否已經準備面對400萬人確診、16萬人重症、4萬人死亡的最壞情況？柯文哲直言，「我是還沒看到啦！」其實可以參考其他國家地區的經驗，包括觀察日本、南韓、香港、上海、新加坡與越南，大概2月就要知道「不可能清零，得要共存了。」不過政府應該早就知道卻沒有講出來，而自己是忍耐不住才會說出口。

▼柯文哲赴北市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）