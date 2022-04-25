女大生打工第一天「進廁所消失」　主管收一句話傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友24日在臉書PO文聲稱，有一名女大學生來打工，結果第一天上班就嫌一張4800元的辦公椅太小，所以決定離職，還「尿遁」落跑，讓她覺得很無言，這才決定PO文吐苦水，順便問問大家有沒有遇過類似的經歷。沒想到文章PO出後，陸續引來不少苦主留言，有人曾遇到員工花2個小時學不會綁蝴蝶結就走人，還有人是被媽媽叫回家吃午餐就沒回來了。

▲女大生打工卻嫌椅子太小不好坐，上班第一天就「尿遁」離職。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，24日來了一名還在讀大學的工讀生妹妹，結果第一天上班才沒幾個小時，就說要去上廁所，然後人就消失了，傳訊息追問，得到的回答是「覺得坐的椅子太小，所以不做了」，讓她感到很無言，於是決定PO出來向大家吐苦水，「你本身遇過或聽身邊朋友說過最瞎的離職理由是什麼？」

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文章公開之後，意外掀起網友熱議，還有不少苦主留言分享自己遇過的奇葩個案，「沒有機車停車場就不來上班」、「做2個小時藉口要去買水，就此不見」、「上班不到2小時拿了包包就離開，也沒跟店長告知」、「媽媽叫他回家吃午餐就沒回來了」、「媽媽說做服務業很丟臉，所以不做了」、「考試進來，然後說要回家照顧阿公就離職了」。

其中有一名網友的經歷獲得最多人關注，他公司先前來了一名新人，因為不會綁工作服的蝴蝶結，特地請同事教了2個小時，結果中午出去吃飯就沒回來了，隔天對方竟然帶著媽媽來要薪水，氣得直接放辦公室錄影帶給母子倆看，「看她兒子上班2個小時在辦公室裡面做了什麼，一個蝴蝶結綁了2個小時還沒有綁好，我沒跟你要學費就算了，還敢跟我要薪水？」

不過，也有網友認為，離職的理由很多都是假的，公司待遇不好才是真的，原PO的公司連買椅子的錢都捨不得花，當然留不住人。對此，原PO也在留言區解釋，工讀生嫌辦公椅太小，但公司的椅子是附滾輪、有靠背和扶手的辦公椅，一張要價4800元，雖然不是什麼高級貨，但也不便宜，並非捨不得在設備上花錢，所以當她看到這樣的離職理由，才會覺得很傻眼。