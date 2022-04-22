她見火鍋店醬料區放「砂糖」　老饕揭2作用：懂吃才會加

記者黃翊婷／綜合報導

大部分的火鍋店都有設置醬料區，讓顧客可以根據自己的口味調配沾醬。一名女網友21日在臉書PO文提問，「一直很好奇，為什麼火鍋店的醬料區會有砂糖？」意外引起熱議，很快就有其他網友解答，醬料加砂糖有2大作用，分別為提味、解辣，「懂吃才會加。」

▲原PO好奇醬料區為何會放砂糖。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，「一直很好奇，為什麼火鍋店的醬料區會有砂糖？」有些店家是放二號砂糖，有些則是放白砂糖，還有一些是放細砂糖，她甚至在醬料區看過顆粒花生粉。

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文章公開後，很快就有網友給出答案，火鍋醬料區放砂糖主要有2個作用，一是解辣，「醬料加糖很常見，可以緩和麻辣鍋的辣」、「糖可以止辣」；二是提味，就像炒菜、滷肉也會加糖一樣，不僅能降低醬油的死鹹，還能增加口味層次感。

不少網友也大方分享個人的獨門醬料配方，「沙茶醬、黑醋、蔥、生辣椒、砂糖，試試」、「懂吃才會加」、「沙茶醬沒加糖我直接翻臉」、「沙茶醬、蛋黃、砂糖、花生粉、大量蔥花、少許香菜、少許醬油，攪拌均勻，妳會直接想拌飯吃」。

還有曾在麻辣火鍋店工作的網友分享老饕的私房吃法，如果有點麻辣鍋的話，可以把油條煮一下沾砂糖吃，超級好吃，以前在店裡工作聽同事說饕客都會這樣吃，「後來自己吃一次也愛上。」