油雞腿便當賣150元被嫌貴　老饕揪「雞腿1亮點」不簡單

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友21日在臉書PO文詢問，在新竹某燒臘店買了一個油雞腿便當，3樣配菜搭配大雞腿要150元，「算貴嗎？」然而，文章公開之後，網友們卻分成兩派議論，一派覺得太貴，根本被當盤子；另一派則覺得便宜，關鍵在於雞腿是仿土雞，一般在市場買當天現宰的，可能就要150元了，「這雞腿不簡單喔」。

▲原PO在燒臘店買的油雞腿便當要150元。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」PO文問道，「便當150元，這樣算貴嗎？新竹的消費。」附上的照片中，只見配菜有3樣，左半邊則是滿滿的白飯，而放在白飯上的主菜油雞腿幾乎和半個便當盒一樣大。

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文章公開之後，網友們卻分成兩派意見討論，一派人覺得太貴，並留言表示，「新竹物價這麼貴喔」、「貴，這個價錢可以買三寶飯了」、「貴，頂多120元」、「150元在台南可以買2個一樣的」；另一派人則認為便宜，「雞肉真的漲價很多，菜價也有漲，所以我覺得還可以」、「好大的雞腿，不貴」、「這雞腿肉看起來很漂亮，而且不是炸的，150元合理」。

還有眼尖老饕發現，原PO買的油雞腿應該是仿土雞，若是在市場向攤販購買當天現宰的，相同大小的雞腿可能就要150元了，「這雞腿不簡單喔」、「雞是仿土雞，不是一般便當店的肉雞，便宜」、「仿土雞這樣不貴」。