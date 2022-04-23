小二國語「犬+心」猜一字！正解超簡單...網+1看走眼：我錯得離譜

▲不少網友都漏看「猜」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

為了增加趣味及多樣性，即便是國語習題，有時也會與數學擦上邊。就有一名媽媽貼出題目，直呼再度遇到難題！這道「犬+心」的國語題目曝光後，隨即掀起討論，雖有不少網友講出正解，但也有一票網友看錯題目。

這名媽媽在臉書社團「爆廢公社」上貼文，直呼「我又遇到難題了！最近小二的功課好難啊！」從她貼出的照片可見，這道題是要猜字，題目寫著「猜-犬+心=？」

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貼文一出，不少熱心網友公布正解，「猜-犬+心=情」、「情，猜-部首『犬』＋部首『心』」。還有些網友表示，「數學不會就是不會」、「良心被狗吃了」、「拔心狗累」、「狗+心，馬子狗」、「我還以為是狼的心加狗在肺，狼心狗肺」、「單身狗遇到愛情=有了愛情就忘了朋友」。

值得一提的是，小狗和愛心都是圖片，因此也有不少網友表示，「原來那個『猜』也要算進去，我剛睡醒看錯」、「我以為第一個『猜』是題目」、「猜一下...狗+愛心=？看留言才知道我錯得離譜」、「原來有『猜』，誤解題目意思了」、「一開始也是看走眼了，突然想說上面怎麼有一個猜啊」、「看到留言才意會到自己看走眼」。話題引發熱議。

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