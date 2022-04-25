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媽嗆「來收屍」逼回家　兒曝情勒對話崩潰：只想過正常生活

記者黃翊婷／綜合報導

一名上班族24日在臉書PO文求助，內容提到，母親經常傳訊息或是打電話，並以報警、收屍等理由逼在外租屋的他回家，爸爸、弟弟都沒有辦法，自己也被情緒勒索到很痛苦，「有網友有相同經驗給予建議嗎？謝謝。」文章公開後，吸引超過8000名網友熱議，大家看完母子倆的對話，紛紛勸他先不要理會或假裝配合，等媽媽冷靜下來再溝通。

網友聲稱遭媽媽情緒勒索。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO希望媽媽能讓他好好過生活。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

原PO在臉書「爆廢公社」貼出與媽媽的對話截圖，他提到，60歲的媽媽已經退休，而他想獨立，所以搬到外面自己租屋，但每個月還是有給家裡生活費以及幫忙付房貸，沒想到媽媽無法習慣，竟然頻頻傳訊息或打電話騷擾，甚至以死相逼，硬要他回家探望，情緒激動到連重要的事情例如看醫生，都沒有辦法冷靜下來談，而是跑去告訴警察再轉告他，就算見了面、接了電話也是不間斷轟炸，父親和弟弟都拿媽媽沒辦法，「這樣的溝通真的很痛苦，有網友有相同經驗給予建議嗎？謝謝。」

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而在附上的截圖中，只見媽媽打了十多通電話，被原PO掛斷後竟揚言要找警察去開門，還要拿戶口名簿給他，讓他把戶口遷到女友家，甚至說出「你2個星期沒回家就算了，我打2通電話給你也不回」、「你不自由嗎？都沒回來了還不自由」、「我有帶刀在身上」、「你再來收我的屍體」等話，讓原PO急到狂求她冷靜，「我沒做壞事，可以尊重我嗎？為何要這樣威脅我？我只是想跟其他30歲的人一樣，過一個正常的生活」。

網友聲稱遭媽媽情緒勒索。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO的媽媽聲稱要傷害自己。

文章公開之後，吸引超過8000名網友熱議，大家紛紛留言為原PO打氣，「有這樣的媽媽，孩子真是辛苦了」、「建議先不要理會訊息，你越理，她越可以繼續亂，很明顯她知道你還是會擔心，她才會這樣一直講」。

也有另一派網友認為，原PO的媽媽可能生病了，最好找機會就醫，否則再繼續下去生活會過得很累，「我不認同媽媽的行為，但是看到對話紀錄，我覺得她沒有辦法克制自己，她心理有狀況，建議先接電話，配合她先認錯，但不代表你真的錯了，等到她緩和下來，再跟她說你的心情感受，因為她現在這樣什麼資訊都沒有辦法接收，說再多只是讓彼此更焦慮。」

▼網友們認為原PO的媽媽可能生病了，所以無法克制自己的言行。

網友聲稱遭媽媽情緒勒索。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

網友聲稱遭媽媽情緒勒索。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

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